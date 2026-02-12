我是廣告 請繼續往下閱讀

春節將近，許多營建工程進入趕工階段，台中市政府啟動「高處不生憾一建築工地墜落打擊專案檢查」，辦理擴大聯合稽查，累計稽查250個工地，違規工地數74件，罰鍰高達873萬元。市長盧秀燕強調，市府主動多管齊下，要讓「安全回家」成為勞工朋友的日常。台中市人口不斷增加，建案相對多，鑑於高樓作業一不小心發生工安事故，極易釀成非死即傷的憾事，市府啟動專案檢查，鎖定曾發生職災、高樓層及高風險工地，針對高處作業防墜措施、安全帶使用、護欄護蓋設置等重點逐一檢視。發現有立即危險之缺失，加強執法力道。營造業是高風險行業，工地常見高處施工及危險機具等較具危險性工作，若未確實落實安全與衛生管理，除了造成勞工朋友身體上的傷害，對勞工朋友的家庭及社會都是嚴重損害。盧秀燕表示，「安全」是每天開工前就該完成的基本功，為避免春節前工期壓力，忽略勞工朋友的安全，市府督促業界落實安全文化，透過主動預防，將作業風險降低，讓「安全回家」不只是口號，而是每一位勞工朋友都能實現的日常。