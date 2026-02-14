我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德去年5月宣布將中國列為「境外敵對勢力」，並於11月宣布要在8年間投入1.25兆國防特別預算，建立「台灣之盾」。中國中共解放軍於12月31日進行大規模環台軍演「正義使命2025」，我總統府、國防部、外交部均出聲譴責。而在台海關係緊繃、兩岸交流近乎中斷的現在，美國眾議院本月9日以壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act）。對此，前AIT處長司徒文（William Stanton）於11日接受《NOWnews 今日新聞》專訪時指出，中國大動作環台軍演變多了，加上美國總統川普的外交政策走向雖然將台灣推向一個更不穩定的局勢，但《保護台灣法案》仍證明了美國在乎。司徒文的外交生涯身經百戰，曾派駐過貝魯特、巴基斯坦、韓國、澳洲、中國等地，而後來到台灣擔任AIT處長，卸任後仍定居台灣。他在接受專訪時特別提到，他感覺到現在的中國政府和過去他派任中國時已經有很大的不同，過去不僅不會有這麼多的環台軍演，也不會一直強調「一定要統一」。在他派駐中國6年的生涯中，工作上遇到的人都相當友善、有禮。現在，司徒文很享受他在台灣的生活，他也非常喜愛台灣，但即使生涯中派駐過許多危險的地方，他認為近期的台海局勢仍讓他非常憂心，尤其中國年初舉行「正義使命2025」環台軍演採實彈發射、出動無人機，還有許多恫嚇影音片段，台灣人卻都一副習慣了的樣子，這讓司徒文相當焦慮地表示：「這真的很瘋狂！大家如果看到一隻紫色的牛，難道不該覺得奇怪嗎？」司徒文認為，對比他在台灣擔任AIT處長期間的局勢，現在的兩岸關係的確比過去不穩定、不安全太多了，問題恐怕就出在於川普的政策走向和台灣立法院裡在野藍白的親中立場。司徒文說，過去的國民黨遇到大小議題的態度都比現今來得「正面、積極（positive）」，且「溫和、節制（moderate）」，為了追求兩岸關係的和平和穩定，願意坐下來談，但現今國民黨的態度顯得親中反美，他不禁會想：「他們可以從中國那裡得到什麼？親中的目的只是追求和平嗎？還是其中有別的利益（profit）存在？」不過，司徒文雖憂心，美國眾議院9日以壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》特別地引起他的注意。原因？司徒文說，如果台灣要尋求支持，就應該到美國國會去（或許派出政務委員陳時中？）。再者，要讓有400多位議員的眾議院壓倒性通過一件事情，非常不容易，而這個《保護台灣法案》是個非常正面的象徵（a positive sign）。現在的重點在於，後續川普會不會簽這份法案？司徒文對此則持保留態度。《保護台灣法案》仍是個好的開始，這至少證明了美國在乎台灣。該法案名稱的”PROTECT”意指「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats），其內容指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因中國的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內，推動將中國排除於G20以及其他重要國際金融與監理機制之外。面對兩岸關係緊繃，司徒文認為要在這個稍嫌艱難的局勢（a tougher time）下擔任AIT處長實屬不易，他因此也不忘要對現任處長谷立言（Raymond Greene）說一聲「加油」。他認為，谷立言近期頻繁的發言，就是一種想讓台灣安心（reassured）的表態，谷立言是個聰明人，也很在乎台灣。於此同時，司徒文也像喊話似地強調：「台灣政府一直以來都很願意和中國溝通，而台灣的底線（red flag）也一直都是堅持要維護自由民主的主權。我也是這麼相信。如果你是一個自由、獨立的國家，為什麼還會想要變成別人世界裡的一個註腳呢？」