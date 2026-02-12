我是廣告 請繼續往下閱讀

由高雄市政府教育局主辦的 「2026冬日遊樂園寫生暨著色畫比賽」將於2月20日至2月22日，每日上午10時至下午5時在高雄港18號碼頭盛大舉行。參加比賽可獲贈蠟筆，還可現場抽扭蛋大獎。今年更特別邀請人氣角色「超人力霸王」現身與大小朋友同樂，結合藝術創作、親子互動與英雄元素，打造充滿笑聲與感動的冬日盛會。本次活動預計吸引來自各地超過萬名學生與民眾熱情參與。主辦單位鼓勵參賽者以高雄港灣海天一色的壯麗景致、現場遊樂設施與冬日風光為主題，透過畫筆描繪心中最美的城市風景，展現對家鄉的觀察與創意。今年活動最大亮點莫過於「超人力霸王」驚喜登場，與現場孩子們近距離互動合影。此外，飛龍文具熱情贊助本次活動，凡報名參賽的大朋友與小朋友，每人皆可獲得一盒精美蠟筆；完成作品繳交後，還可參加現場扭蛋活動，有機會獲得限量大獎。相關活動資訊請至活動官網查詢，並請登入「高雄數位市民系統」完成線上報名，名額有限。