▲李千娜（左）和女兒顧穎在台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》同台演出，節目已經預錄完成。（圖／李千娜IG@n_a_n_a_l_e_e）

李千娜日前在參演的國片《世紀血案》記者會談到林家血案失言，即便事後公開道歉、捐出片酬及抵制電影以任何形式露出，看似都平息不了民怨，網友揚言要抵制她的所有演出，繼三立文總除夕特別節目內容將進行調整，台視除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》2月16日開播在即，，不過發生《世紀血案》失言風波後，不少網友放話要拒看李千娜的所有作品，對此，李千娜身陷《世紀血案》失言風暴，日前，許多網友向文化總會投訴，要求取消她在三立除夕特別節目文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》中的演出，當時文總回應：「節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」除了兩檔已經錄好的除夕特別節目，播出時表演內容可能被全數刪除，李千娜日前也發聲道歉表示，自己將會退出3月13日「高雄櫻花祭」活動的演出，而「高雄櫻花祭」昨天宣布全新卡司，金曲台語歌后孫淑媚將加入表演陣容。李千娜本月1日出席新片《世紀血案》殺青記者會，會後受訪表示，若大家只透過網路查詢林宅血案的相關資料，可能會一直停留在恐懼之中，並稱假如透過作品重新梳理事件、事件重啟拍攝，「可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，一番發言遭輿論撻伐。