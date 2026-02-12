超商買泡麵、餅乾別單吃！近期往爆紅多款「隱藏吃法」，從「虎留香川味酸辣粉」泡麵搭配豆漿一秒湯頭變成麻辣豚骨湯底，還有中華豆腐加多力多滋（皮蛋口味），瞬間變身創意涼拌皮蛋豆腐，萊爾富精選網友10款隱藏版神組合，從微波熟食、零食到飲品酒款，只要一點創意，吃出超乎預期的美味與CP值。
超商「獵奇料理組合」！肉圓加雞胸肉、餅乾配豆腐美味升級
1、麻辣鴨血豆腐煲+王子麵：嗜辣的饕客公認最不會出錯的麻辣鍋經典組合。麻辣鴨血豆腐煲本身湯頭香麻帶勁，加入王子麵後，麵條完整吸附湯汁，口感與風味層次更上一階。網友直呼「便利商店也能吃到完整麻辣鍋靈魂組合」，最能當作加班後的慰勞宵夜或深夜解饞的美味組合。
2、香菇瘦肉粥+可樂果：將香菇瘦肉粥撒上可樂果，讓熱粥的溫潤增添口感層次，鹹香與脆感交錯，讓熱粥不再單調。網友形容「就像在吃油條配粥」。
3、鹹奶油玉米杯+鮪魚罐頭：夜市人氣的玉米杯，是許多人喜愛的小吃，現在在超商就能快速重現。鹹奶油玉米杯拌入鮪魚罐頭，多了蛋白質的飽足感。除了單吃，還能再搭吐司、起司或蛋料理，一道懶人料理直接上桌。
4、虎留香川味酸辣粉+無加糖豆漿：將無加糖豆漿加入川味酸辣粉中，豆漿的溫潤質地中和了原本強烈的酸辣感，湯頭變得更加濃郁滑順。許多網友形容「喝起來有點像麻辣豚骨湯底」，不只是喜愛重口味民眾必試的料理，因為在保留香辣層次的同時，整體口感更溫和順口，不少平時只敢點小辣的民眾也能輕鬆接受。
5、中華豆腐+多力多滋（皮蛋口味）：看似最難搭的一組，卻意外成為話題王。滑嫩的中華豆腐搭配皮蛋口味多力多滋，壓碎後鋪在豆腐上，再加點花生粉與香菜，瞬間有種在吃創意涼拌皮蛋豆腐的錯覺。酥、嫩、鹹香一次到位，網友稱「這根本是便利商店版創意料理」。
6、北斗Q肉圓+雞胸肉：Q彈外皮與鹹香內餡的北斗Q肉圓，一直是萊爾富的熱銷商品。搭配雞胸肉一起享用，更是意外對味。這樣的隱藏吃法不只份量升級，蛋白質也同步補齊。網友分享「一邊滿足小吃慾望，一邊補充蛋白質」，成為外食族的新選擇。
咖啡升級喝！超商4款爆紅特條
1、大杯特濃美式+日本檸檬風味碳酸飲料：簡單特調讓咖啡升級成夏日首選「西西里咖啡」，檸檬風味碳酸飲料加入特濃美式，咖啡的風味與檸檬的清爽酸香交織。氣泡感讓整體風味更顯輕盈，特別適合當作午後或工作間隙的提神飲品，也是不少咖啡控推薦的清爽系特調。
2、果C果昔+布丁：果C果昔「莓完莓了」口味草莓果香濃郁，加入布丁後，多了滑順奶香與甜感層次，攪拌後整體口感更加綿密，喝起來就像現做的草莓系列手搖飲。網友形容「甜度剛剛好、口感很療癒」，是下班後犒賞自己的小確幸組合。
3、樂法海洋深層小氣泡+大摩12年單一麥芽威士忌：免專業器具，在家就能有居酒屋氛圍！小氣泡的清爽氣泡感，搭配威士忌溫潤的麥芽香氣，比例簡單卻十分耐喝。
4、樂法100%純果汁蘋果百香果汁+百加得萊姆酒：果汁的酸甜果香，結合萊姆酒清新的酒感，入喉順口不嗆，清爽中帶著微微果香尾韻。相較純飲酒款，這樣的搭配酒感更柔和，也更容易入口。網友分享「想要微醺時又不想太烈時，這杯很適合」。
資料來源：萊爾富提供
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、麻辣鴨血豆腐煲+王子麵：嗜辣的饕客公認最不會出錯的麻辣鍋經典組合。麻辣鴨血豆腐煲本身湯頭香麻帶勁，加入王子麵後，麵條完整吸附湯汁，口感與風味層次更上一階。網友直呼「便利商店也能吃到完整麻辣鍋靈魂組合」，最能當作加班後的慰勞宵夜或深夜解饞的美味組合。
2、香菇瘦肉粥+可樂果：將香菇瘦肉粥撒上可樂果，讓熱粥的溫潤增添口感層次，鹹香與脆感交錯，讓熱粥不再單調。網友形容「就像在吃油條配粥」。
4、虎留香川味酸辣粉+無加糖豆漿：將無加糖豆漿加入川味酸辣粉中，豆漿的溫潤質地中和了原本強烈的酸辣感，湯頭變得更加濃郁滑順。許多網友形容「喝起來有點像麻辣豚骨湯底」，不只是喜愛重口味民眾必試的料理，因為在保留香辣層次的同時，整體口感更溫和順口，不少平時只敢點小辣的民眾也能輕鬆接受。
6、北斗Q肉圓+雞胸肉：Q彈外皮與鹹香內餡的北斗Q肉圓，一直是萊爾富的熱銷商品。搭配雞胸肉一起享用，更是意外對味。這樣的隱藏吃法不只份量升級，蛋白質也同步補齊。網友分享「一邊滿足小吃慾望，一邊補充蛋白質」，成為外食族的新選擇。
1、大杯特濃美式+日本檸檬風味碳酸飲料：簡單特調讓咖啡升級成夏日首選「西西里咖啡」，檸檬風味碳酸飲料加入特濃美式，咖啡的風味與檸檬的清爽酸香交織。氣泡感讓整體風味更顯輕盈，特別適合當作午後或工作間隙的提神飲品，也是不少咖啡控推薦的清爽系特調。
2、果C果昔+布丁：果C果昔「莓完莓了」口味草莓果香濃郁，加入布丁後，多了滑順奶香與甜感層次，攪拌後整體口感更加綿密，喝起來就像現做的草莓系列手搖飲。網友形容「甜度剛剛好、口感很療癒」，是下班後犒賞自己的小確幸組合。
4、樂法100%純果汁蘋果百香果汁+百加得萊姆酒：果汁的酸甜果香，結合萊姆酒清新的酒感，入喉順口不嗆，清爽中帶著微微果香尾韻。相較純飲酒款，這樣的搭配酒感更柔和，也更容易入口。網友分享「想要微醺時又不想太烈時，這杯很適合」。
資料來源：萊爾富提供
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！