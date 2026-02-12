我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判日前達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日公布民調，結果顯示，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。民進黨由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過六成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度；此外，20-29歲民眾有高達66.6％滿意關稅結果。此外，民調詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10％，有高達70.0％民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8％認為沒幫助。吳崢指出，民眾對於政府持續台美深化合作，也有極高肯定，總統賴清德日前親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在AI與半導體領域，有高達71.4％民眾贊成、18.9％不贊成；此外，「矽盛世宣言」中台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4％民眾認為對台灣經濟有幫助，僅有17.4％認為沒幫助。吳思瑤表示，民調清楚反映跨黨派、跨世代的高度共識，整體有74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，差距達五倍，各黨派皆逾五成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。吳思瑤提到，亮眼的經濟數據驗證了現行路線的正確性，2025 年台灣經濟成長率高達 7.37%，創 15 年新高；失業率低於 3%，為 25 年來最佳；台股更在昨封關日衝上 33,605 點寫下歷史新高。吳思瑤說，賴清德上任以來股市成長近58%，相較馬英九任內封關僅8095點，八年下跌12.9%，萬點僅是口號，現在的成果是有目共睹。吳思瑤進一步說，在經濟路線選擇上，67.6%國人支持優先與美日合作，而中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係。吳思瑤呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。民調來源為民進黨民調中心，調查日期為2026年2月4日至6日；在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1%，共完成1008份樣本。訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，加權方式依照內政部2025年1月的人口統計資料，依照年齡、性別、戶籍加權。