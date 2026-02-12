我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世紀血案》翻拍自「林宅血案」惹議，簡嫚書（右2）聲稱被欺瞞才接拍。（圖／記者林柏年攝影）

▲簡嫚書發出聲明，強調若明日未收到蘇敬軾、郭木盛回覆，將進行後續提告。（圖／翻攝自簡嫚書IG）

簡嫚書宣布不演《世紀血案》！怒控被欺騙接拍內幕

電影《世紀血案》取材自台灣戒嚴時期，林義雄的家族命案「林宅血案」，日前引爆未取得當事者爭議，演員群簡嫚書、楊小黎、李千娜等備受輿論撻伐，本月7日簡嫚書致歉、宣布不演《世紀血案》：「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安！」今（12）日下午簡嫚書再發出聲明，將提告製作方負責人蘇敬軾、郭木盛，「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。」撂下最後通牒，話題持續延燒。簡嫚書今下午3時許，透過社群IG發布聲明，透露知曉此事後積極應對，與經紀團隊、律師商討後於本月7日對製作方做出實際抗爭動作，阻止本片以任何形式露出。到了本月9日，透過律師寄出兩封「律師函」給費思兔文化娛樂股份有限公司負責人蘇敬軾、郭木盛，正式通知解除雙方的合約關係。簡嫚書表示，此函有正確送達蘇敬軾、郭木盛手中，可遲遲未有回應，「倘若明天仍未收到回覆，我將進行後續提告，讓此事進入民事訴訟程序。明天就是律師函的最後回覆日，在此公開提醒製作方正視並且回應。」強調自己必須負責，阻止錯誤繼續下去，會讓《世紀血案》沒有任何機會上映、播放。簡嫚書本月7日透過社群寫下長文道歉，「當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案，然而這一切在2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。」簡嫚書表示，除了反省道歉外，也承諾實際行動，製作方未取得當事人授權，違約在先，「我將不再參與該片的任何後續，另外，只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。」