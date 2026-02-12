我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近期施政滿意度回升，信任度超越不信任度形成黃金交叉。資深媒體人黃暐瀚分析原因，並非全然是綠營表現突出，而是藍營近半年來的表現令人堪憂。包括質疑軍購、台美關稅、台積電赴美投資以及日本援台言論等行徑，認為這種全面性的質疑，導致國民黨的民調持續下滑。黃暐瀚質疑昔日強調「親美、友日、和中」的國民黨是否已經變了，回顧1996年李登輝以「反共」為號召，2008年馬英九以「護台」為主軸，強調台灣前途由人民決定，並在任內編列高達6000億元的對美軍購預算。他指出，相較於過去的堅定立場，現今的國民黨陷入「疑美」情緒，不僅對軍購案抱持不信任感，甚至出現貶低外交官員的言論，令人質疑藍營在懷疑美國的同時，是否也曾以同樣標準「疑共」。針對台日關係，黃暐瀚提到馬英九時期，曾在311大地震時親自募款，展現友日情誼，反觀現今藍營對日本政要支持台灣的言論充滿批判，甚至對日本政壇動向表現出過度憂心，顯現出「友日」立場動搖。他分析，國民黨在「和中」的界線趨於模糊，但在政治策略上，「親美友日」與「抗綠」目標其實並無衝突，不解藍營為何不願維持既有優勢，以尋求重回執政的機會。