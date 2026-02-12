我是廣告 請繼續往下閱讀

西洋情人節即將到來，臺南市政府衛生局提醒市民朋友，在享受甜蜜時光的同時，更應重視自身與伴侶的健康與安全。唯有落實安全性行為，包括全程且正確使用保險套、維持單一忠實性伴侶，以及定期接受性病篩檢，建立正確的健康觀念，才能安心戀愛，守護愛情每一步。依據衛生福利部疾病管制署統計，114年全國新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創93年以來新低；南市114年新增愛滋病毒感染者52人，較113年78人減少33.3%，顯示防治工作努力的成效。然而，儘管感染人數呈現下降趨勢，多數確診個案仍與不安全性行為相關。南市衛生局提醒，凡有性行為者，應至少接受一次愛滋篩檢；若曾發生不安全性行為，建議每年至少篩檢一次；若屬高風險族群，如曾感染性病、有多重性伴侶，或伴侶具高風險行為者，則建議每3至6個月篩檢一次。局長李翠鳳表示，情人節期間更需提高警覺。臺南市提供多元、友善且重視隱私的篩檢與諮詢管道，包括37區衛生所、南方彩虹街6號及合約醫療院所等，民眾皆可免費接受愛滋篩檢。此外，疾病管制署將於2月14日至2月28日推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，民眾可至愛滋自我篩檢網，透過「網路訂購、超商取貨」通路購買愛滋自我篩檢試劑，並輸入專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆折抵101元優惠。在愛滋病毒預防方面，35歲以下民眾若有多重性伴侶或曾有不安全性行為等風險族群，可利用「暴露愛滋病毒前預防性投藥（Pre-Exposure Prophylaxis，簡稱PrEP）」。PrEP係指尚未感染愛滋病毒者，經醫師專業評估後須進行預防性投藥者，規律服用抗病毒藥物，可大幅降低感染愛滋病毒的風險。南市今年除原有的成大醫院、永康奇美醫院及高雄榮民總醫院臺南分院外，更新增柳營奇美醫院、台南市立醫院及廖健良診所，提供民眾更便利的PrEP公費服務。相關資訊可至臺南市政府衛生局網站查詢。衛生局提醒，PrEP並非疫苗，須在醫療專業人員指導下使用，並仍應搭配保險套及定期篩檢，才能達到完整防護效果。