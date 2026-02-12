威力彩第115000013期今（12）日晚間開獎，由於威力彩已連續30期槓龜，今晚威力彩頭獎獎金累積上看13.5億元。威力彩一注100元，最晚需於當日晚間20點前買入，威力彩開獎時間為每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月12日（週四）威力彩開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚財神爺會不會來敲門！
🟡2月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000013期）
威力彩：20時30分開獎。
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩中獎規則、玩法一次看
威力彩為雙區選號型樂透，投注時需先在第1區01至38號中挑選6個號碼，再從第2區01至08號中選出1個號碼，組成「6+1」的投注組合，每注售價100元。
開獎流程則是先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再從第2區8顆號碼中抽出1碼，合計7碼即為當期中獎號碼。若兩區號碼全數命中，就能抱走本期上看13.5億元的頭獎；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，獎金同樣可觀，但與頭獎金額仍有明顯落差。
📌頭獎：第一區6碼全中＋第二區中（本期上看13.5億元）。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多落在數百萬至上千萬元。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。
威力彩必中包牌法！彩券行老闆認證：最聰明買法
◼︎800元「第二區全包法」：
威力彩包牌意思是指將威力彩數字組合一次購買多組。飛來發彩券行店長黃偉祺指出，不少彩迷與頭獎擦身而過的關鍵往往在第二區。他建議，可先在第一區選定6個號碼（自選或電腦選號皆可），接著把第二區01至08號全部包下，共8注、總額800元。
這樣做可確保第二區百分之百命中，只要第一區6碼全數對中，除了穩拿頭獎外，還能同時抱回7注貳獎。黃偉祺認為這是最聰明、效益也最高的「必中型包牌策略」。
◼︎5600元「系統全包法」：
彩券行老闆提到，當獎金衝高時，不少上班族會集資採取5600元包牌法。操作方式為第一區挑選7個號碼，第二區01至08號全面包下。雖然投注金額提高，但因組合數量大幅增加，即便未命中頭獎，仍有機會透過多筆中小獎回收部分成本，較適合多人分攤、分散風險操作。
我是廣告 請繼續往下閱讀
威力彩：20時30分開獎。
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩為雙區選號型樂透，投注時需先在第1區01至38號中挑選6個號碼，再從第2區01至08號中選出1個號碼，組成「6+1」的投注組合，每注售價100元。
開獎流程則是先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再從第2區8顆號碼中抽出1碼，合計7碼即為當期中獎號碼。若兩區號碼全數命中，就能抱走本期上看13.5億元的頭獎；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，獎金同樣可觀，但與頭獎金額仍有明顯落差。
📌頭獎：第一區6碼全中＋第二區中（本期上看13.5億元）。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多落在數百萬至上千萬元。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。
◼︎800元「第二區全包法」：
威力彩包牌意思是指將威力彩數字組合一次購買多組。飛來發彩券行店長黃偉祺指出，不少彩迷與頭獎擦身而過的關鍵往往在第二區。他建議，可先在第一區選定6個號碼（自選或電腦選號皆可），接著把第二區01至08號全部包下，共8注、總額800元。
這樣做可確保第二區百分之百命中，只要第一區6碼全數對中，除了穩拿頭獎外，還能同時抱回7注貳獎。黃偉祺認為這是最聰明、效益也最高的「必中型包牌策略」。
◼︎5600元「系統全包法」：
彩券行老闆提到，當獎金衝高時，不少上班族會集資採取5600元包牌法。操作方式為第一區挑選7個號碼，第二區01至08號全面包下。雖然投注金額提高，但因組合數量大幅增加，即便未命中頭獎，仍有機會透過多筆中小獎回收部分成本，較適合多人分攤、分散風險操作。