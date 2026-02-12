我是廣告 請繼續往下閱讀

長照悲歌！80歲老媽媽悶死癱兒 賴清德：將以此案為鑑

重提「32元電鍋案」！陳冠安：請同樣慎重考慮特赦

總統賴清德今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。對此，國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安呼籲，請同樣慎重考慮特赦撿32元電鍋給拾荒婦人的黃姓北市清潔隊員。賴清德今日在臉書發文指出，林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過五十年。2023年間，在她確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化且高齡、高壓下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。賴清德表示，「我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以『免刑不免罪』的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。」今年1月起長照3.0更已經上路，將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。台北市一名任職34年的黃姓清潔隊員，2024年7月因將回收車上價值僅約32元的舊電鍋贈予拾荒老婦，被認定違反《貪污治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有財物罪，遭起訴後一審判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，雖動機良善但因違反「回收物上車即屬市府財物」規定。對此，陳冠安今日在臉書發文表示，賴清德總統特赦「長照悲歌」的八旬母親，法律未必是冷冰冰的懲罰機器，更應該為善意，保留最後一道出口。陳冠安說，「正因如此，我要再次呼籲賴總統，請同樣慎重考慮特赦撿32元電鍋給拾荒婦人的黃姓北市清潔隊員。黃姓清潔隊員並非貪圖私利，更不是利用職權圖謀好處，而是出於單純的善意。」陳冠安指出，事後在市府內部調查期間，他甚至因為不好意思再向弱勢的阿嬤取回電鍋，選擇自掏腰包，買了一台全新的大同電鍋換回原物。陳冠安強調，判刑三月，看似可以易科罰金，表面上不重，但「有罪」兩個字，卻足以毀掉一名基層公務員的公職生涯與一輩子的名譽，更何況，連法務部都坦言，現行法律確實有不合理之處，並著手研擬修法草案。陳冠安表示，如果制度出了問題，卻讓善良的人承擔全部代價，這不是正義，國家的公權力，不該用來懲罰善念。請讓善念結成善果，而非惡果。