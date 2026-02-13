我是廣告 請繼續往下閱讀

價格、體驗落差成國旅痛點 民眾最不滿住宿費過高

春節即將迎來長達9天的假期，不少民眾早已規劃返鄉或出遊行程。然而，近幾年頻頻傳出「國旅變貴」、「國旅CP值」不高的言論，也讓國旅人次持續下滑。根據1111人力銀行最新調查，民眾對國旅最不滿意的地方依序為「住宿費用過高」，比例達8成；還有哄抬價格、停車位難找等。1111人力銀行最新《2026國旅意向調查》，今年「已確定規劃國內旅遊」的比例為43.1%，但卻有50.9%的人已規劃出國旅行，顯示國內觀光市場正面臨信心考驗。1111人力銀行調查發現，若在「相同預算」條件下，高達80.3%的受訪者會優先選擇出國旅遊，僅19.6%願意選擇國旅；若是給國旅打分數，滿分10分，平均只有4.9分。至於被問到「是否覺得國旅價格已接近、甚至超過出國成本？」有56.8%的民眾直言「非常有感」，另有26.7%認為「有一點感覺」，合計超過8成民眾對國旅價格感到壓力。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，國旅長期以來的痛點並非缺乏景點，而是「價格與體驗落差」。調查顯示，民眾對國旅最不滿意的地方依序為「住宿費用過高」（80.3%）、「哄抬價格」（49.6%）及「停車位難找／停車費太貴」（43.7%）和「平假日價差過大」（43.7%），調查顯示價格已成為壓抑國旅意願的關鍵因素。從實際出遊頻率來看，2025年國人平均的國旅次數為2.5次，值得注意的是，仍有超過2成民眾在2025年內完全沒進行過國旅。儘管整體評價不高，國旅仍保有不可取代的優勢。曾仲葳說，民眾對國旅最滿意的因素包括，語言通暢、交通方便及文化熟悉。此外，「不用請假太多天」、「交通時間短」及「可以說走就走」則是超過5成受訪者選擇國旅的重要原因，顯示短天數的旅遊需求依然存在。至於在已規劃國旅的族群中，最受青睞的縣市依序為台中、台南、宜蘭、高雄及台東。此外，能真正促使民眾「特別安排國旅」的誘因，仍高度仰賴政策與活動刺激。調查顯示，54.9%民眾會因「消費補助」而安排國旅，46.4%受到「季節性在地特色」吸引，32%則偏好「特殊體驗型旅遊」，顯示補助與主題活動仍是帶動人流的關鍵引擎。曾仲葳分析，國旅若無法回應「價格合理化」與「品質再提升」兩大核心問題，即便假期再長、補助再多，恐怕也只會是一次性消費，難以挽回消費者信心，長久下來恐將影響觀光產業的人力穩定與服務品質。國內觀光旅宿產業仍是支撐國內服務業就業人口的重要動能。根據1111人力銀行資料庫統計，目前觀光旅宿相關工作機會數高達19萬6,380筆，其中需求最為殷切的職務分別為「餐飲服務人員」、「餐廚助手」、「中式廚師」及「飯店／旅館服務人員」，顯示即便國旅消費趨於保守，對於第一線的人力需求仍未降溫。為了解國人對國旅的看法，1111人力銀行特別設計「2026國旅意向調查」，針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間2026年1月29日到2月10日，隨機抽樣為1,071份，信心水準95%，誤差值為正負2.98個百分點。