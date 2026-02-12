台灣生育率世界低到出名，許多人歸咎是高房價害的，但數據可能跌破眾人眼鏡！住商機構統計內政部最新資料發現，2025 年全台房價負擔最輕的基隆市與嘉義縣，購屋最輕鬆，但粗出生率卻慘淪全台最後兩名；反觀另一個房價同樣親民的縣市，卻靠著「重賞」策略，連續兩年穩居全台「生育王」寶座 。
買得起不敢生 基隆嘉義全台墊底
根據 2025 年第二季統計，基隆市房價所得比僅 6.05 倍，意味著不吃不喝約 6 年即可買房，是全台購屋負擔最輕的縣市，但其粗出生率卻低至 2.89‰，全台墊底。
無獨有偶，嘉義縣房價所得比 6.95 倍（全台次低），出生率 3.56‰ 亦是倒數第二。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，基隆缺乏產業議題且人口外移嚴重，嘉義縣雖有科學園區加持但仍難擋人口老化，顯示低房價並非催生的萬靈丹 。
生一胎領 13 萬、第三胎 20 萬！雲林最敢給
全台最敢生的縣市究竟是誰？答案就是雲林縣。雲林以 6.94‰ 的粗出生率奪下全台冠軍。住商不動產雲林虎尾加盟店店東黃朝國指出，雲林除了房價基期低，縣府的「重賞」更是關鍵。
實際查詢雲林縣政府生育補助，雲林爸媽第一、二胎每胎補助 3 萬元，第三胎起更跳增至 10 萬元；且 2026 年起還能疊加中央政府推行的「生育給付保底 10 萬元」政策。換句話說，雲林人只要生一胎，起跳價就能現領 13 萬元補助，生第三胎更可領到 20 萬元，強勁的銀彈攻勢成為支撐生育率的最強後盾。
專家直言：優化產業比打房急迫
賴志昶提醒，數據顯示「買得起房不代表願意生」。就業機會少、育兒資源差，比高房價更具殺傷力。單純抑制房價並非萬靈丹，唯有升級在地產業並優化托育環境，才是最強而有力的催生手段 。
資料來源：住商機構、雲林縣政府
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
