《米其林指南》於官網公布最新2026年二月的新入選餐廳名單，包含台北、新北與高雄三地共新增了5家名單：有展現拉丁美洲豐富多樣魅力的餐廳「Fon-Cé」、由來家鄉肉骨茶餐廳「肉骨潘」、位於八里山上平房的台式農家料理「開心果園美食」、高雄人氣壽司店「鮨己越」，以及開立超過四十年的家常台菜「田山餐館」。
📍Fon-Cé
餐廳以陶土色調與仙人掌點綴，營造溫暖而質樸的氛圍，令客人彷彿置身於拉丁美洲。當地的飲食文化豐富多樣，這種特色也在菜單中展現。其中鷹嘴豆甜甜圈／雞肝醬／焦糖椰奶醬的靈感來自當地常見的甜點布尼埃洛斯，保留傳統風味的精髓同時進行重新詮釋。
▪️店家資訊：
地址：臺北市大安區敦化南路一段233巷15號
電話：02-2711-0528
📍肉骨潘：
老闆來自馬來西亞巴生，在臺成家後定居，將家鄉的傳統美食發揚光大。店內只販售肉骨茶，分為湯和乾燒，也有不同的豬肉部位和配菜可供選擇。湯品每日以豬骨為基底，加入藥材熬煮三小時以上，味道溫潤。以砂鍋上桌前，會與配料燒至滾燙，讓藥材香氣充分釋放。
▪️店家資訊：
地址：新北市新店區寶安街22號
電話：02-2918-9812
📍開心果園美食：
位於八里深山的平房內，所用的蔬果來自自家有機農場，菜單隨時令更迭，而且烹調上不過度調味。招牌菜竹薑苦茶油雞取雞腿肉炸至金黃酥脆，點綴些許苦茶油，回甘滋味令人難忘。
▪️店家資訊：
地址：新北市八里區荖阡坑路6鄰69號
電話：0938-773-867
📍鮨己越：
食材標榜從日本進口，採無菜單料理呈現，菜色每月更換。前菜多為熟食，壽司以酸度明亮的醋飯，襯托出海鮮的鮮味，最後由玉子燒和臺灣紅韻紅茶作結。
▪️店家資訊：
地址：高雄市鳳山區文龍路13號
電話：07-780-2333
📍田山餐館（新興）：
餐廳開立超過 40 年，在高雄當地相當有名氣，提供家常台菜，包括市面上較少見的烏魚腱、魚膘，以及古早味的豆簽湯、芋丸。招牌烏骨雞湯幾乎是每桌必點菜色，用砂鍋盛載，加入中藥材和米酒熬煮至少4小時，湯水帶有膠質與香醇的藥材風味，亦可加點雞佛、鮑魚等配料。
▪️店家資訊：
地址：高雄市新興區洛陽街67號
電話：07-236-8701
🟡什麼是「米其林新入選」餐廳？
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及 App 上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，可能後續也會獲星級等其他肯定。
資訊來源：米其林指南
