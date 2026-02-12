我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府副秘書長何志偉近來勤走桃園，被視為可能代表民進黨參選桃園市長。國民黨桃園市議員李柏坊今（12日）批，桃園市長不是讓何志偉試水溫的位置，不能把選戰當成曝光舞台，進行空降政治秀，對城市不夠熟悉卻急著登場。李也挺桃園市長張善政連任，「樓房蓋一半、好的師傅不能換。」國民黨桃園市議會黨團今舉行幹部交接典禮，李柏坊將接任黨團副總召。李柏坊表示，桃園正處於重大建設與產業轉型關鍵期，包括航空城推進、捷運路網擴張與各行政區均衡發展，都已刻不容緩。他強調，桃園人口已達約230萬，交通與產業發展壓力並存，「市長不是來熟悉狀況，而是上任就要能立即解決問題」，不適合由把選戰當成個人曝光舞台的人來承擔。他質疑若參選者沒有長期在桃園深耕、對桃園交通、生活圈與產業結構仍停留在概念層次、把選舉當成政治舞台而非治理責任，即使個人再努力，問題仍在於城市無法承受重新摸索的治理成本。他並直言，市民需要的是「已經準備好承擔責任的人」，而不是「看起來很會講的人」。李柏坊也質疑何志偉，僅有中央職銜、卻缺乏地方治理歷練者，若以「空降」方式投入選戰，是對城市發展的不負責任。他形容這類參選模式為「空降政治秀」，質疑對地方不夠熟悉卻急於登場，難以回應複雜的城市治理需求，並強調市政推動不能憑空想像。李柏坊最後以俗諺作結表示，「樓房蓋一半，好的師傅不能換」，強調桃園發展正值關鍵階段，需要熟悉市政體系、具備治理經驗且能穩定帶領城市前行的領導者，而非重新磨合、重新學習的政治新手。他也呼籲選民從城市長期發展角度審視人選，而非只看頭銜與聲量。