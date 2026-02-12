我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千則留言，網友們紛紛表示，「謝謝賴總統的溫暖！」、「年前最振奮人心的消息！」。賴清德今日在臉書發文宣布，「今天，我依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以『免刑不免罪』的特赦方式，免除發監執行。」賴清德指出，林劉女士長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過五十年。2023年間，在她確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化且高齡、高壓下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。賴清德續指，本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已經沒有實際執行刑罰的必要性。賴清德表示，「我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以『免刑不免罪』的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。」賴清德最後表示，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已經上路，「我們將以此案為鑑，把『長期照顧』視為重要人權與社會安全議題。也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。」貼文一出，迅速獲得破萬讚和破千則，網友們紛紛留言表示，「太棒了！年前最振奮人心的消息！」、「謝謝賴總統的溫暖！」、「願死者安息，生者堅強，特赦是正確選擇」、「感謝總統」、「我選的總統，我驕傲」、「親民的總統」、「功德無量感謝賴總統」。