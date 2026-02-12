我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公路局高雄市區監理所到客運場站關心業者疏運整備的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜檢查客車滅火器的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜(後排右3)到客運場站關心業者疏運整備，並發紅包給客運場站的服務人員。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜(左)到客運場站關心業者疏運整備，並發紅包給客運車駕駛，期做好行車前之準備工作。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所副所長陳天賜於今(12)日，到高雄市建國路各客運站，督導農曆春節連續假期疏運安全整備工作，以確保民眾之乘車安全。公路局高雄市區監理所副所長陳天賜，是由高雄市區監理所運輸管理科科長李作宏陪同，到高雄市建國路各客運站，督導農曆春節連續假期疏運安全整備工作。高雄市區監理所副所長陳天賜表示，高雄市區監理所為了迎接農曆春節連續假期的旅客人潮，乃於假期前夕到高雄市建國路沿線的統聯、和欣等客運場站關心業者疏運整備狀況，以及完成車輛保養預備車調度等工作，以確保民眾假期之乘車需求。陳天賜說，此次督導重點包括，駕駛人資格查核、車輛安全設施(滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋)、預售票預售情形等，以讓旅客安心選擇搭乘。陳天賜為感謝公路客運第一線服務人員，在一趟安全的國道旅程，場站第一線人員親切的提領行李、駕駛人員每趟次發車前的安全叮嚀，讓乘車的民眾得以放心搭乘，確實是辛苦又偉大的工作，乃於場站、車輛整備查核之際，發送紅包做為鼓勵，感謝場站服務同仁守護旅客行車安全及乘車舒適的用心，以及客運車駕駛，感謝駕駛守護旅客行車安全及乘車舒適的用心，並期做好行車前之準備工作。高雄市區監理所所長劉育麟提醒出遊民眾，可透過公路汽車客運資訊網站(http://www.taiwanbus.tw/) 查詢公路客運即時動態，或直接下載手機APP程式，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間，讓您盡情出遊不掃興，且農曆春節連續假期公路公共運輸也享有多項乘車優惠，包括國道客運路線享平日優惠或原票價6折，以及轉乘優惠等，也請民眾多加利用，詳情可至公路局網站查詢。