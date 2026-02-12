我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山區8旬劉姓婦人，50多年來照料罹患重度小兒麻痺的52歲林姓兒子，在心理、經濟雙重壓力下，2023年5月12日，趁看護離開兒子房間時，將門反鎖，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾、膠帶封住住兒子口鼻致窒息而亡，去年依家暴殺人罪判刑2年6個月，對此，承審法官建請總統特赦，理由是對劉婦的處罰，並非刑罰可以遏止，而是國家必須要對照顧者有更多的社會和心理支持，如今，總統府在全案判決確定後，已於今日正式公布特赦令，稍早北檢特赦證明書已送到劉婦手中。回顧事件，劉婦和兒子、外籍看護同住台北市松山區復興北路巷弄內1樓，兒子因重度腦性麻痺臥床超過50年，生活完全仰賴母親照料。隨著劉婦年事漸高，家人才雇請外籍看護協助，2023年4月間，劉婦確診新冠肺炎住進長庚醫院隔離。她掛念兒子狀況、急著出院，返家後又發現兒子確診，持續高燒不退，令她身心俱疲。劉婦擔心自己若先離世，兒子將成家人沉重負擔，情緒陷入絕望。案發前一晚，她輾轉難眠，隔天早上7點多趁外籍看護盥洗之際，進入兒子房間並反鎖房門，將事先準備好的1萬元紅包塞入兒子嘴中，隨後以手巾摀住口鼻，再用膠帶層層纏繞，導致兒子窒息身亡。外籍看護發現異狀，從陽台窗戶看到劉婦坐在房內痛哭，立刻通知其他家人。劉婦的兒子與媳婦趕回家報警開門，但為時已晚，腦麻男子明顯死亡，警方到場後，劉婦當場坦承犯行，全案依殺人罪送辦，2025年5月判處劉婦2年6月徒刑，劉婦提起上訴、檢察官未上訴，高等法院審理期間，劉婦於今年1月16日撤回上訴，全案確定。不過，法官在判決書文末寫下，長期照護失能親人者往往是出於深厚的愛與奉獻才能堅持，然而在年邁與病痛的雙重煎熬下，最終才因絕望而痛下殺手。法官強調，這種處境已非刑罰所能解決，國家應提供更多社會與心理支持，協助照護者度過難關。考量劉婦處境確實令人同情且顯有憫恕之處，合議庭特別建請總統依權限予以特赦。12日賴總統頒布特赦令後，法務部在今天下午3點多，派員將特赦證明書送達北檢，隨即由主任檢察官梁光宗於下午4點將特赦證明書送達給劉婦簽收。北檢後續將依據總統特赦令及《赦免法》之規定，免除劉婦刑之執行，不予發監執行。