泰國南部宋卡府昨（11日）下午驚傳重大校園槍擊與挾持事件，一名疑似持M4步槍的18歲男子闖入巴東帕坦基里瓦學校（Patong Prathan Kiriwat School）開火，造成多名師生受傷，並一度挾持約300名學生作為人質，現場氣氛緊張。根據當地媒體與目擊者說法，槍手闖入校園後朝校內開槍，校長疑似中彈重傷。事發時正值放學後不久，大批學生驚慌逃出校園，衝向校外道路避難。畫面顯示，嫌犯手持武器步行穿越操場，身旁還有一名年輕女子，外界推測為教師。警方表示，嫌犯疑似在案發前於學校附近一處住宅內情緒失控，並揚言要傷害母親。當地警方接獲通報後前往處理，未料嫌犯隨後持槍闖入校園行兇。一名成功逃出的校內警衛表示，自己腹部遭子彈擦傷，校長則遭到射擊。「我中彈擦傷後設法逃出，但還有許多孩子仍在校內被挾持。」他心有餘悸地說。合艾（Hat Yai）地區警方指出，已有武裝警力封鎖現場並展開談判，試圖與嫌犯溝通，確保受困師生安全。當局尚未公布確切傷亡人數，但確認有多名教師與學生仍受困校內。事件震撼泰國社會，也再次引發外界對校園安全與槍枝管制問題的關注。