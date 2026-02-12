總統賴清德11日親上火線呼籲藍白盡速審議1.25兆國防預算，他還提到，2005年國親立委黨軍購案，否則台灣的8艘潛艦早已經成軍。不過曾任國防部視察的資深國防記者盧德允批，這是標準胡說八道，當年就算立法院通過預算案，美國也不可能提供8艘潛艦。
賴清德不是第一次提出上述觀點。2023年10月賴清德在民進黨中執會也提到，陳水扁政府2004年所提的軍購特別預算，在立法院遭到在野黨反對而無法通過，否則8艘潛艦早已完成。
當時的狀況是，2001年時任總統陳水扁上任之初，美國就批准了對台灣三項軍購售案，2004年扁政府編列新台幣6108億元軍購預算，但藍白在程序委員會杯葛了69次。賴清德當時還飆罵當時的國民黨立委費鴻泰。
盧德允回憶，當時美國已經不生產柴電潛艦，如果重開開生產線，恐影響美國的核子潛艦，另一方面，當時美方的報價，平均一艘潛艦價格超過300億，若改向其他國家購買，約75億到120億元，後來扁政府也將軍購預算從6108億降到4800億，代表原本的6108億恐是灌水，而美方後來除了每年重新報價，也無實質進展。
中華戰略前瞻協會研究員揭仲當時是親民黨立院黨團助理，他也提到，時任美國總統小布希雖願意軍購潛艦，但後來美國海軍最後卻出現反彈，不希望又重開柴電潛艦產線，美國國防部轉而尋求歐洲各國造船廠的合作，但最後也都無疾而終。
事實上，賴清德在2024年發表上述言論時，台灣事實查核中心就訪問過盧德允、揭仲、民進黨立院黨團助理，以及曾任美國國防部主管中國與台灣事務官員、美籍台裔的胡振東（Tony Hu），也都獲得類似結論，因此事實查核中心結論：「查證結果：資料雖符合，但僅提供部分資訊，無法瞭解全貌。」
資料來源：台灣事實查核中心
