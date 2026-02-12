我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋區街頭今（12日）下午發生一起車禍，一輛造價高達6000萬元的消防雲梯車，在執行救災勤務途中，不慎與一輛保時捷跑車發生碰撞。由於兩車價值不菲，事故現場引發路人圍觀，所幸這起「昂貴」的車禍並未造成任何人員受傷，警方獲報後迅速趕抵現場處置，初步確認雙方駕駛均無酒駕情事。據了解，這起事故發生於下午3時17分許，當時消防局海山分隊接獲火警報案，由任姓隊員駕駛雲梯車緊急出勤，準備前往雙十路二段執行任務。當車輛行經板橋區文化路二段準備右轉雙十路二段路口時，與一輛由40歲蔡姓女子駕駛、正要直行的保時捷發生擦撞。警方獲報趕抵後，立即依規定進行測繪、照相並調閱路口監視器，釐清肇事過程。針對外界關注保時捷是否涉及「未避讓消防車」的違規爭議，轄區海山警分局經檢視監視器畫面後認定，蔡女在發現後方有執勤中的消防車時，確實有做出避讓的動作，並無惡意阻擋情事，因此警方將不會依《道路交通管理處罰條例》開罰。至於詳細肇事責任歸屬及後續賠償問題，仍待警方進一步調查釐清。