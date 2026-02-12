我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞觀光版圖近年來出現明顯變化，2025年赴越南旅遊的中國大陸旅客達520萬人，年增41%；反觀泰國僅吸引約450萬人次，較前一年大減32%。在安全疑慮與旅遊偏好轉變影響下，中國客流向正悄悄洗牌。根據越南統計總局數據，越南2025年共接待2,120萬名國際旅客，年增20.4%，創下歷史新高。其中，中國大陸為最大客源市場，其次為南韓，顯示東北亞市場持續為越南觀光成長主力。旅遊專家分析，越南吸引陸客的關鍵在於安全環境穩定、地理位置鄰近，加上整體旅遊成本相對親民，讓短途出國成為高性價比選擇。近年越南在基礎建設與觀光配套上的提升，也強化了整體旅遊體驗。相較之下，昔日東南亞觀光強國泰國，去年則接連遭遇負面事件衝擊，包括綁架案件、致命地震、與柬埔寨的邊境緊張局勢，以及嚴重洪災，影響部分旅客信心。根據《彭博》報導，泰國2025年國際旅客總數為3,290萬人次，年減7.2%，也是疫情以外近十年來首次出現年度下滑。多重因素疊加，使觀光動能明顯放緩。隨著區域競爭加劇與旅客對安全、價格與便利性的重視提升，東南亞旅遊市場正進入新一輪洗牌期。越南強勢崛起、泰國面臨調整壓力，未來誰能穩住旅客信心，將成為下一波觀光成長的關鍵。