「免稅」卻不一定比較便宜？馬來西亞政府近日接獲大量民眾投訴，指出吉隆坡國際機場（KLIA）販售的巧克力、食品與酒類價格偏高，甚至比市區商店還昂貴，引發旅客不滿。旅遊部長張慶信（Tiong King Sing）公開表示，相關問題已引起當局關注。張慶信近期在KLIA第一航廈召開記者會時指出，不少旅客反映，機場免稅店商品價格過高，「在外面買反而更便宜」。他強調，若價格持續偏高，恐影響機場零售銷售表現，也會加重旅客，特別是家庭旅遊者的負擔。根據馬來西亞媒體報導，張慶信透露，與多家店鋪營運商討論後得知，高昂租金與相關營運成本，可能是推高售價的主因。不過，他認為相關單位仍應檢討定價策略，以維持馬來西亞旅遊競爭力。他已要求負責管理全國39座機場（包括5座國際機場）的馬來西亞機場控股公司（Malaysia Airports Holdings）重新審視成本結構，同時強化本地美食推廣與整體旅客體驗。張慶信強調，美食是吸引旅客的重要元素之一，機場應多推廣來自不同州屬與地區的特色料理，讓旅客一踏入馬來西亞，就能感受到多元文化與飲食魅力。他也提醒，機場作為「國家門面」，清潔與服務品質同樣關鍵。數據顯示，馬來西亞2025年共吸引4,220萬名旅客，年增11.2%，更比2019年疫情前高出20.4%，成為東南亞最受歡迎旅遊國家。在觀光成績亮眼之際，如何提升第一印象與價格透明度，將成為鞏固旅客回流的下一步關鍵。