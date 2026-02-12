我是廣告 請繼續往下閱讀

▲琉球鄉親表達肯定，展現對醫療升級成果的高度認同與期待。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府為讓琉球鄉親在家鄉就能安心就醫、放心生活，持續推動離島醫療升級。今（12）日在琉球三隆宮舉辦記者會，由縣長周春米偕立委徐富癸與地方民代出席說明成果，鄉親熱烈回應，展現對醫療提升的肯定。周春米表示，衛生所是離島最重要的健康依靠，縣府積極向中央爭取資源，導入醫學中心等級腸胃鏡及多項檢查設備，並媒合高醫附醫及IDS合作醫院專科醫師進駐，落實「在地醫療、就近照顧」。目前琉球衛生所365天、24小時都有醫療團隊服務，5位醫師皆為琉球子弟，另有2名支援醫師同樣返鄉投入腸胃鏡檢查，讓鄉親直呼「看到家鄉孩子回來，特別安心」。徐富癸指出，琉球年逾120萬觀光人次，醫療量能須同步提升，已成功爭取調整IDS假日與夜間待診制度與補助標準，減輕醫師負擔。健保署高屏業務組也表示，115年起提高醫事人員補助、強化轉診照護機制，穩定醫療人力。衛生局表示，門診涵蓋牙科、骨科、婦產科、兒科、復健科等，並新增腸胃科，提供洗腎、復健、遠距眼科與皮膚科服務，同時建置東琉慢性病區域聯防機制。縣府亦將投入3,000萬元進行耐震補強與空間整修，搭配巡迴醫療車深入社區，讓健康服務更貼近生活。