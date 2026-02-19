我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境情勢緊張，另一場「文化戰」也悄悄升溫。位於泰國東北部武里南府的普曼法寺（Wat Phu Man Fah），因外觀與柬埔寨國寶級世界遺產吳哥窟高度相似，引發柬方強烈不滿，從去年起指控泰國「抄襲文化遺產」，爭議甚至登上聯合國教科文組織（UNESCO）會議場合。綜合外媒報導，普曼法寺佔地約3公頃，整體建築風格充滿濃厚高棉元素。從神蛇（naga）雕像、牆面浮雕到主建築周邊迴廊設計，都被外界形容與吳哥窟「如出一轍」，因此成為輿論焦點。柬埔寨文化部長卡娜（Phoeurng Sackona）曾在UNESCO世界遺產委員會會議上公開批評，直指普曼法寺是「明目張膽的文化盜竊」，並警告此舉可能成為「損害世界遺產價值的危險先例」，呼籲國際社會關注。對此，泰國首席代表希哈薩（Seehasak Phuangketkaew）強硬回應，駁斥相關說法，並質疑柬方動機帶有政治色彩。他表示，普曼法寺的設計靈感來自泰國歷史遺跡，如帕儂藍石堡與披邁石宮，而非複製吳哥窟。泰方也指出，多數國家認為此事屬於雙邊文化爭議，並非UNESCO職權範圍。爭議爆發後，普曼法寺意外成為熱門景點。寺內工作人員透露，過去遊客稀少，如今每逢週末湧入逾千名信眾與遊客，部分民眾更坦言是出於「愛國情懷」前來參拜。寺廟首席住持則呼籲外界保持理性，強調興建初衷是弘揚佛教信仰，「並非複製吳哥窟，也不應被政治化」。目前泰柬雙方已同意成立聯合工作小組，處理相關文化爭議。然而，這場圍繞建築風格與文化認同的攻防，已不只是寺廟設計之爭，更牽動民族情緒與國家象徵。當宗教空間被推上國際舞台，如何在文化傳承與主權敏感間取得平衡，將成為兩國下一道考驗。