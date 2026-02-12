我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山區2023年發生一起長照悲歌，劉媽媽50年來都照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子，後來確診新冠肺炎，加上重重壓力下，最終親手結束了兒子的生命，隨後自首。最終判處2年6月徒刑，3位法官則在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。總統賴清德今（12）日宣布特赦，80多歲劉婦得知獲特赦後，她的心情相當平靜，感謝總統的特赦，「讓孩子知道媽媽沒罪了」。據了解，劉婦長期照顧重度腦麻兒逾50年，2023年5月間，疑因不堪長期照護壓力，加上自己健康狀況不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎跟兒子說「媽媽送你去媽祖那邊好不好？」在其口中塞了1萬元紅包後，親手悶死愛子。劉婦犯案後主動自首，喚起大眾對長照的艱難之處，法官一審判處2年6月，也罕見地在判決書載明「建請總統考慮特赦」。法官審理該案件後，認定有劉媽媽除了自首外，還最終考量許多因素，法官雖盡量減輕刑責，最終仍得判處2年6月徒刑，而3位法官也在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。總統賴清德今天宣布將劉媽媽特赦，「今天，我依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以『免刑不免罪』的特赦方式，免除發監執行。」並喊話會以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。劉婦收到特赦證明書後，面對媒體的詢問，她僅低調表示「心情沒有差別，但可以讓孩子知道媽媽沒罪，可以放心了」，她也表示「真的很謝謝總統」，如今自己年紀大了，行動不便，也很少出門，孩子偶爾會帶她出去走走。