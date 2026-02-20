我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是東南亞熱門文化旅遊地的緬甸，如今卻籠罩在戰火與天災陰影之下。自2021年軍事政變爆發內戰衝突以來，全國局勢動盪不安，加上去年強震重創基礎設施，讓當地旅遊環境陷入高度不穩定狀態。外交部持續發布高風險旅遊警示，呼籲國人非必要應避免前往。目前緬甸多地仍處於武裝衝突與軍閥對峙情勢，尤其北部與邊境地區戰事頻仍，安全風險極高。外交部已對緬甸全境發布高等級旅遊警示，提醒民眾切勿掉以輕心，並強烈建議取消或延後相關行程。除了政治動盪，2025年3月發生的強烈地震也對當地交通與觀光設施造成重大破壞。多條道路、橋樑與旅遊景點受損，部分航班與行程被迫取消或調整，進一步加劇旅遊不確定性。在治安方面，當地情勢未見明顯改善，搶劫與竊盜事件偶有發生。部分地區網路與通訊服務不穩，航空與陸路交通也可能因突發狀況中斷，增加旅客風險。外交單位建議，若因特殊原因仍需前往，務必隨時留意當地安全資訊，避免前往邊境及衝突熱區，切勿參與政治集會或敏感活動，同時與家人保持聯繫並購買完善旅遊保險。整體而言，緬甸目前並非理想旅遊目的地。計畫出行前，民眾應密切關注外交部領事事務局公布的最新旅遊警示資訊（https://www.boca.gov.tw/sp-trwa-content-2729-9987e-1.html），審慎評估風險，以自身安全為首要考量。