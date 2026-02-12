我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（12）日舉辦「2026全鴻海運動會」，其中，整個活動最讓員工激動興奮的最大重頭戲，是抽獎環節，尤其鴻海創辦人郭台銘加碼出資3億元現金，高達1000萬元現金獎共10名，以及20萬元現金獎共1000名員工可領，也讓現場氣氛嗨到最高點，外界看了也十分羨慕，直呼「可以原地退休了！」而今天登場的「尾牙」運動會，抽獎環節成為活動最高潮，當大螢幕轉出中獎名單時，現場員工屏氣凝神，隨後爆出震耳欲聾的尖叫與掌聲。10名千萬得主當場誕生，還有多達1000名員工拿到20萬元現金，不少人激動到手抖，直呼「一輩子沒看過這麼多現金」。有員工形容，這場活動根本是「全台企業尾牙最頂！」，不只規模大，獎金更是豪氣到位。鴻海董事長劉揚偉稍早也賣關子暗示這個最猛「尾牙抽獎」，他說，「今天抽獎後會更開心！抽獎跟活動，請大家拭目以待」。至於是不是有車子跟現金有關？他笑說，當然，而且有很多很多的現金。劉揚偉也預期，今年看起來是絕對比2025年「要好很多」，也期許集團同仁要持續努力，抓住成長契機「展望看起來，我覺得是不錯。」原本外界期待，今日「鴻海運動嘉年華」有機會再次見到郭台銘與劉揚偉同框的經典場面，但由於郭台銘另有行程不克前來，讓此畫面未能於大巨蛋重現。