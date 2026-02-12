我是廣告 請繼續往下閱讀

國片《雙囍》將於大年初一、17日全台上映，今（12）日導演許承傑、演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙及特別演出的陳淑芳皆出席首映會，被問及票房公約，導演笑稱若破億就重現片中的「墨魚麵」橋段，煮麵給大家吃，若到2億，眾人力拱請客串的日本女神吉岡里帆來煮墨魚麵，監製苗華川一聽嚇得推辭：「我不敢說！」《雙囍》團隊聊起票房公約，除了破億煮墨魚麵、2億可能請日本女神吉岡里帆來煮麵，假如破5億，蔡凡熙則起鬨說要重現片中婚宴場景，請大家來喝喜酒、吃慶功宴。許承傑表示，日本女星吉岡里帆在電影中演出承先啟後的關鍵角色，但可惜沒有和主要演員對到戲，不過許承傑、劉冠廷前往東京影展時，吉岡里帆不計較戲份很少，很有義氣地一起出席紅毯及首映活動，蔡凡熙一聽相當吃味說「哼，都沒找我」，後來眾人說票房大賣就請吉岡里帆來台宣傳，蔡凡熙第一個舉手喊：「到時候有沒有邀我，我都會去的！」笑翻全場。香港喜劇泰斗田啟文在片中演出暖心岳父，老婆特別跟來陪跑宣傳，夫妻倆將在台灣過年，初二才回香港，田啟文說要先找餐廳除夕才能吃年夜飯，而記者問本片在香港上映後會不會找好友周星馳來看，田啟文說「這是個好提議」，並笑說已經拿了很多票要發給身邊的朋友，但目前一張都還沒發，「如果是他們自己想看，再來跟我拿票比較好！」劉冠廷在《雙囍》辦兩場婚禮，他透露一直有在籌辦和老婆孫可芳的婚禮，而孫可芳已經看過電影，大讚老公演得很好，不過拍戲對方來探班，卻只說余香凝很漂亮，似乎不在意劉冠廷的新郎造型帥不帥。港星余香凝說，這是自己第一次到台灣演電影，且首次演出就是賀歲片，讓她興奮又緊張，希望大家都會喜歡《雙囍》，此外，余香凝說的屆時電影在香港上映，老公、公婆都會一起進戲院支持。