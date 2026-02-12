我是廣告 請繼續往下閱讀

中日關係高度緊張，中國仇日氛圍高漲，有中國網友利用AI製作「柯南攻擊高市早苗」影片，引發大批日本網友及柯南粉絲不滿，不少中國網友則反酸「被AI給破防，日本人真的太遜了」。中國網友「CuiMao」日前在社群平台X上發布一段AI生成的影片，將日本首相高市早苗加入《名偵探柯南》的畫面，製作出一段高市早苗開槍射擊柯南，反遭柯南用足球踢倒在地的影片，還配文說「目前高市還沒有被seedance2封抓緊時間」。Seedance2.0是中國科技巨頭字節跳動推出的人工智慧（AI）影片生成模型，只需輸入指令或參考圖，就能生成出連貫多鏡頭的影片。該篇貼文目前已經超過160萬次瀏覽，許多中國網友在留言區熱議，「傳回牆裡可不可以救柯南於水火」、「高市不算人，不會被封的」、「在被日本保守媒體轉載圍攻之前，給你一波支持」、「高市早苗看起來是挺像柯南裡面的黑暗組織成員」。一名日本的柯南粉絲也轉發這段影片，遭日本網友「コナン情報∥𝙲𝙾𝙽𝙰𝙽」截圖發文痛批，「自稱是柯南粉絲的人居然發了這種東西，實在是太誇張了」，不少日本網友也痛罵：「這傢伙真是沒救了」、「柯南和首相被一個中國人用 AI操控，這簡直是超越原作的世界線」。不少人也循線追到「CuiMao」的貼文下，批評「似乎無法意識到版權、肖像權、智慧財產權等權利」、「少管日本的事，別老盯著我們。先把你們自己的國家管好」、「你們討厭日本，為什麼還要用日本作品？你們是笨蛋嗎？」「中國人缺乏創造力，喜歡偷竊任何東西並以此炫耀」。「CuiMao」隨後又發文稱，做這個影片沒有惡意，「他們就覺得我在詆毀高市早苗，但這個明明很有趣」、「為什麼一個AI惡搞影片可以讓日本人那麼團結」、「日本左派已經那麼瘋狂了嗎?」中國網友還留言聲援：「你火到日本了」、「能不能做個皮卡丘電高市啊」、「罰你中午多吃3碗飯」、「很多人外國友人好像沒有get到這個梗」、「被ai給破防了。日本人真的太遜了」，也有人反酸：「做得挺好，下次可以再做個習近平大戰張又俠的」。