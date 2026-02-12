我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院在2024年至2025年期間，審理《立法院職權行使法》與《選罷法》時發多起立委肢體衝突，台北地檢署針對相關案件進行調查，於今（12）日依傷害或過失傷害等罪嫌，起訴包括柯建銘、謝龍介、陳玉珍在內的10名朝野立委。其中，國民黨立委陳玉珍被控對民進黨立委林月琴，施以環抱重摔並出腳踹擊，導致林月琴出現體內出血症狀，林月琴臉書發文「絕不原諒」。林月琴提到，她在農曆年前收到起訴消息，想起當時陳玉珍將她抱起重摔、狠踹，事後竟還號稱「打人是國會免責權」，令她深感荒謬。針對國民黨隨後回應此起訴是「司法企圖弱化在野監督」，林月琴氣憤質疑，難道立委被踹到體內出血可以不被究責？她抨擊立法委員並非做什麼都能免責，國民黨的護航言論無異於縱容暴力，更對受害者造成二次傷害。林月琴強調自己「絕不和解」，因為陳玉珍的行為完全是惡意傷人，且案發至今毫無悔意。回顧這起衝突，發生於2024年12月6日院會處理《選罷法》修法議程時。當時國民黨團突襲變更議程，引發綠營立委不滿衝上主席台抗議，陳玉珍與林月琴在推擠中發生激烈肢體動作，陳玉珍被指控強行將林月琴抬起後重摔在地，並有踢踹動作，導致林月琴就醫後發現出血，隨後帶著驗傷單前往北檢按鈴提告。