NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月13日繼續進行，該日只有3場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人在早上11：30於主場迎戰聖安東尼奧馬刺的比賽。湖人球星唐西奇（Luka Doncic）以及獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）都因傷確定不會出戰，因此雙方賽前預估的勝率旗鼓相當。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️達拉斯獨行俠（19勝34敗，西區第12）vs. 洛杉磯湖人（32勝21敗，西區第5）
比賽地點：湖人主場
開賽時間：2月11日上午11：00
洛杉磯湖人：禁區優勢明顯 盼延續對戰勝場
洛杉磯湖人隊目前在西區競爭中表現穩健，特別是在分區對抗中拿下21勝14敗的佳績。湖人隊強大的進攻火力集中於禁區，場均51.5分的禁區得分高居西區第五，其中艾頓（Deandre Ayton）以場均11.6分的內線貢獻成為球隊禁區不變的核心。
在對戰數據上，湖人場均得分115.9分，與獨行俠場均失分相近。回顧雙方於1月25日的上次交手，湖人以116：110險勝，本場比賽若能持續發揮禁區統治力，極有機會再次取勝。
達拉斯獨行俠：陷入八連敗低谷 力拼止敗翻身
達拉斯獨行俠隊近期陷入苦戰，目前正處於八連敗的低潮中，分區對戰戰績為11勝24敗。儘管戰績不佳，但獨行俠在籃板保護上展現出競爭力，場均45.0個籃板位居西區第5，由華盛頓（P.J. Washington）場均7.1顆籃板領銜。
獨行俠本場若想成功止敗，必須改善場均117.3分的防守漏洞，並設法提升進攻效率，彌補與湖人防守失分間的差距。
✳️近10場比賽分析
洛杉磯湖人：5成命中率展現高效進攻 近10戰收割6勝
洛杉磯湖人近期狀態穩定，在過去10場比賽中拿下了6勝3敗的優質戰績。這段期間，湖人展現出極為恐怖的進攻效率，團隊投籃命中率高達51.3%，場均能攻下115.3分，並送出26.1次助攻，顯示出流暢的團隊球風。
防守端湖人雖然讓對手場均攻下115.8分，但憑藉著場均8.6次抄截帶來的反擊機會，湖人成功在西區競爭中穩住陣腳。若能持續維持超過5成的投籃準星，湖人將是任何球隊都難以阻擋的進攻強權。
達拉斯獨行俠：籃板制霸卻難換勝場 防守端場均失分近119分
達拉斯獨行俠在近10場比賽陷入泥淖，僅拿下2勝8敗的低迷戰績。儘管獨行俠在籃板保護上表現出色，近十場場均抓下46.7個籃板優於對手，但在進攻端的準星僅45.8%，場均113.9分的火力難以彌補防守端的巨大漏洞。
數據顯示，獨行俠近期的防守紀律出現問題，讓對手場均狂砍118.3分。即便禁區場均能送出5.3次阻攻，若無法有效降低對手的得分效率並提升自身命中率，獨行俠的戰績恐將繼續滑落。
✳️焦點球星
洛杉磯湖人：八村壘火力全開 拉拉維亞穩定貢獻
洛杉磯湖人近期進攻點分布平均，其中前鋒八村壘（Rui Hachimura）狀態火燙，在過去10場比賽中場均能貢獻11.1分，成為球隊陣中不可或缺的得分箭頭。此外，拉拉維亞（Jake LaRavia）也在進攻端穩定發揮，場均挹注9.4分。
達拉斯獨行俠：弗拉格狀元級演出 克里斯蒂外線火力驚人
達拉斯獨行俠雖然近期戰績掙扎，但陣中球星弗拉格（Cooper Flagg）的表現堪稱聯盟焦點，場均狂砍20.4分、外加6.6籃板，展現出全能的巨星架勢。在今日MRI檢查出爐後，弗拉格確定左腳扭傷，因此將缺席對陣湖人的這一戰。在外線火力方面，克里斯蒂（Max Christie）成為球隊最可靠的狙擊手，過去10場比賽場均能飆進2.8記三分球。
✳️傷兵名單
洛杉磯湖人
Deandre Ayton：出賽成疑（右膝痠痛）、Luka Dončić：缺陣（左腿後肌拉傷）
達拉斯獨行俠
Moussa Cisse：出賽存疑（雙向合約，G League）、、Cooper Flagg：缺陣（左腳中足部扭傷）、Kyrie Irving：缺陣（左膝手術）、Miles Kelly：出賽存疑（雙向合約，G League）、Dereck Lively II：缺陣（右腳手術）、Naji Marshall：出賽成疑（左腳拉傷）、Caleb Martin：出賽成疑（左腳踝扭傷）、Ryan Nembhard：出賽存疑（雙向合約，G League）
✳️2月12日賽程一覽
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：湖人主場
開賽時間：2月11日上午11：00
洛杉磯湖人：禁區優勢明顯 盼延續對戰勝場
洛杉磯湖人隊目前在西區競爭中表現穩健，特別是在分區對抗中拿下21勝14敗的佳績。湖人隊強大的進攻火力集中於禁區，場均51.5分的禁區得分高居西區第五，其中艾頓（Deandre Ayton）以場均11.6分的內線貢獻成為球隊禁區不變的核心。
在對戰數據上，湖人場均得分115.9分，與獨行俠場均失分相近。回顧雙方於1月25日的上次交手，湖人以116：110險勝，本場比賽若能持續發揮禁區統治力，極有機會再次取勝。
達拉斯獨行俠：陷入八連敗低谷 力拼止敗翻身
達拉斯獨行俠隊近期陷入苦戰，目前正處於八連敗的低潮中，分區對戰戰績為11勝24敗。儘管戰績不佳，但獨行俠在籃板保護上展現出競爭力，場均45.0個籃板位居西區第5，由華盛頓（P.J. Washington）場均7.1顆籃板領銜。
獨行俠本場若想成功止敗，必須改善場均117.3分的防守漏洞，並設法提升進攻效率，彌補與湖人防守失分間的差距。
✳️近10場比賽分析
洛杉磯湖人：5成命中率展現高效進攻 近10戰收割6勝
洛杉磯湖人近期狀態穩定，在過去10場比賽中拿下了6勝3敗的優質戰績。這段期間，湖人展現出極為恐怖的進攻效率，團隊投籃命中率高達51.3%，場均能攻下115.3分，並送出26.1次助攻，顯示出流暢的團隊球風。
防守端湖人雖然讓對手場均攻下115.8分，但憑藉著場均8.6次抄截帶來的反擊機會，湖人成功在西區競爭中穩住陣腳。若能持續維持超過5成的投籃準星，湖人將是任何球隊都難以阻擋的進攻強權。
達拉斯獨行俠：籃板制霸卻難換勝場 防守端場均失分近119分
達拉斯獨行俠在近10場比賽陷入泥淖，僅拿下2勝8敗的低迷戰績。儘管獨行俠在籃板保護上表現出色，近十場場均抓下46.7個籃板優於對手，但在進攻端的準星僅45.8%，場均113.9分的火力難以彌補防守端的巨大漏洞。
數據顯示，獨行俠近期的防守紀律出現問題，讓對手場均狂砍118.3分。即便禁區場均能送出5.3次阻攻，若無法有效降低對手的得分效率並提升自身命中率，獨行俠的戰績恐將繼續滑落。
✳️焦點球星
洛杉磯湖人：八村壘火力全開 拉拉維亞穩定貢獻
洛杉磯湖人近期進攻點分布平均，其中前鋒八村壘（Rui Hachimura）狀態火燙，在過去10場比賽中場均能貢獻11.1分，成為球隊陣中不可或缺的得分箭頭。此外，拉拉維亞（Jake LaRavia）也在進攻端穩定發揮，場均挹注9.4分。
達拉斯獨行俠：弗拉格狀元級演出 克里斯蒂外線火力驚人
達拉斯獨行俠雖然近期戰績掙扎，但陣中球星弗拉格（Cooper Flagg）的表現堪稱聯盟焦點，場均狂砍20.4分、外加6.6籃板，展現出全能的巨星架勢。在今日MRI檢查出爐後，弗拉格確定左腳扭傷，因此將缺席對陣湖人的這一戰。在外線火力方面，克里斯蒂（Max Christie）成為球隊最可靠的狙擊手，過去10場比賽場均能飆進2.8記三分球。
✳️傷兵名單
洛杉磯湖人
Deandre Ayton：出賽成疑（右膝痠痛）、Luka Dončić：缺陣（左腿後肌拉傷）
達拉斯獨行俠
Moussa Cisse：出賽存疑（雙向合約，G League）、、Cooper Flagg：缺陣（左腳中足部扭傷）、Kyrie Irving：缺陣（左膝手術）、Miles Kelly：出賽存疑（雙向合約，G League）、Dereck Lively II：缺陣（右腳手術）、Naji Marshall：出賽成疑（左腳拉傷）、Caleb Martin：出賽成疑（左腳踝扭傷）、Ryan Nembhard：出賽存疑（雙向合約，G League）
✳️2月12日賽程一覽
|比賽時間
|對戰組合
|8:30 AM
|公鹿 vs 雷霆
|10:00 AM
|拓荒者 vs 爵士
|11:00 AM
|獨行俠 vs 湖人
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。