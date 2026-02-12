我是廣告 請繼續往下閱讀

▲烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）遭判失格後說，「這就是我們尊嚴的代價」。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych），由於堅持要佩戴印有在俄烏戰爭期間喪生的運動員照片的紀念頭盔參賽，遭到奧運委員會判定失格，不得參加米蘭冬奧的賽事。對此，赫拉斯克維奇則表示「這就是我們尊嚴的代價」。根據《BBC》報導，赫拉斯克維奇在訓練中一直戴著紀念頭盔引發關注，但是國際奧委會告知赫拉斯克維奇，紀念頭盔不符合規定，不得在比賽中佩戴。赫拉斯克維奇則是堅持要戴紀念頭盔參賽，一直到比賽前一刻，國際奧委會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）仍在努力說服赫拉斯克維奇，但由於赫拉斯克維奇無意妥協，於是宣布取消赫拉斯克維奇的參賽資格。國際奧委會表示，「國際奧委會非常希望赫拉斯克維奇先生能夠參賽。因此，國際奧委會與他進行了面談，探討如何以最尊重的方式滿足他緬懷在俄羅斯入侵烏克蘭後喪生的運動員同伴的願望」。國際奧委會說可以讓赫拉斯克維奇在賽前以及賽後出示頭盔，在比賽中佩戴黑色臂章以茲紀念，但赫拉斯克維奇「沒有考慮任何形式的妥協」。赫拉斯克維奇在被判定失格後，於個人X發文表示，「這就是我們尊嚴的代價」。赫拉斯克維奇質疑，奧委會認為他違反了「運動員言論表達準則」，但是言論表達準則是一個非常寬泛的概念，「什麼是表達？很多運動員的頭盔都有不同的塗裝，有些運動員佩戴國家象徵物，這也是一種表達，他們可以參賽，但我卻不行」。