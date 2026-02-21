我是廣告 請繼續往下閱讀

▲圖為村上春樹。（圖／美聯社／達志影像）

「寮國到底有什麼？」這個看似簡單的問題，在村上春樹的旅遊隨筆中，被寫成一種溫柔而深刻的答案。沒有浮誇地標、沒有喧囂商業街，這個國度卻以一種近乎透明的姿態存在著。而那股「風」與「風景」，正是最難以取代的魅力。在《你說，寮國到底有什麼？》一書中，村上春樹特別提到瑯勃拉邦（Luang Prabang）所散發的「慢」與「靜」。這裡沒有過多現代化設施，街道保留古老寺院與法式殖民建築，湄公河靜靜流淌，空氣裡帶著一種讓人放下戒備的節奏。他認為，真正的旅行不在於打卡景點，而是感受當地的風聲、氣味與時間流動。其中最令他難忘的，是清晨的托缽儀式（Sai Bat）。天色未亮，僧侶列隊赤腳行走於街道，接受居民與旅人供奉食物。村上筆下的這一幕，不只是宗教儀式，更是一種安靜卻堅定的信仰力量，讓人自然地放低聲音、調整呼吸。除了風景與儀式，村上也對寮國料理留下深刻印象。他形容當地菜餚雖受泰國影響，卻少了刺激辛辣，多了家常與溫和。無論是糯米飯、香草烤魚或簡單的湯品，都有種質樸卻令人驚豔的滋味，像這片土地本身一樣低調卻耐人尋味。在村上看來，旅行並不是為了收集「有用」的成果，而是尋找那個說不清的「什麼」。或許只是清晨的一縷風、一段河岸的靜坐、一頓意外美味的晚餐，但這些片刻會在記憶中慢慢發酵，成為人生的養分。他將這種體驗稱為「無用之用」——看似無目的，卻最能觸及內心。也因此，寮國的魅力不在於壯觀，而在於它安靜地存在著。對於生活節奏緊繃的人來說，那份單純與從容，或許正是旅行真正的意義。當世界越來越吵雜，也許我們更需要的，是像村上春樹筆下那樣，一個只剩風與自己對話的地方。