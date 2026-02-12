我是廣告 請繼續往下閱讀

四海幫主張存偉疑似與「安心幣商」水房有金流關係，被質疑可能是幕後操盤手，台北地檢署指揮刑事局電偵二隊昨（11）日上午兵分多路搜索、並拘提張存偉到案，其疑涉「跨國黃金洗錢案」。12日下午，張存偉被移送台北地檢署複訊，稍早，檢方諭知張男涉詐欺等罪嫌，諭知500萬元交保，並限制出境、出海。據了解，檢警去年偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與張存偉有關，疑似為操盤手，因此於11日發動搜索約談，將他拘提到案，今天下午，移送台北地檢署複訊。檢方日前查出，假投資詐騙全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人，去年12月涉犯詐欺犯罪危害防制條例、特殊洗錢等罪起訴，求刑10至20年不等徒刑。張存偉綽號「純偉」，現為四海幫第九任幫主，曾任副幫主及中常委，早年間，他參與過槍擊犯罪集團案件，最後被依殺人案判刑入獄10多年，四海幫前幫主「老賈」賈潤年退位後，他就是呼聲最高的接班人選之一，於2021年正式接任幫主後，引發社會大眾高度關注。