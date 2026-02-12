我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司舉行承造海洋委員會海巡署艦隊分署高緯度遠洋巡護船第3艘開工儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司副總經理顏聰輝致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲艦隊分署高緯度遠洋巡護船第3艘開工儀式，在海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥(左)與台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(右)共同按下按鈕後，完成開工。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(12)日上午，在台灣國際造船公司高雄廠，舉行承造海洋委員會海巡署艦隊分署高緯度遠洋巡護船第3艘開工儀式，期全面提升我國漁業巡護與海域執法能量。台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案的第3艘開工儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，並預祝建造案順利圓滿完成。台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，該公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘高緯度遠洋巡護船，是海巡署艦隊分署為落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，乃規劃籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，以全面提升我國漁業巡護與海域執法能量。海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥指出，艦隊分署委建的6艘高緯度遠洋巡護船，在船體結構與各項設備性能上均大幅提升，全船(含上構)均採鋼質結構，滿載排水量約5000噸，不僅顯著提升噸位及續航力，亦可深入高緯度海域執行任務，未來亦將規劃巡護至南印度洋等遠洋公海海域，以強化我國公海漁業執法能力。高緯度遠洋巡護船第3艘開工儀式，在海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥與台灣國際造船公司副總經理顏聰輝共同按下按鈕後，完成開工。顏聰輝說，台灣國際造船公司自商船製造起家，逐步發展為高科技國防造船的重要力量，在「國艦國造」的政策推動下，長期扮演關鍵角色，並透過持續投入研發與技術創新，以專業實力為我國國防安全貢獻心力，並依計畫、如期如質完成此一高緯度遠洋巡護船艦的建造任務，以全面提升海巡巡護艦艇能量，確保我國漁民於專屬經濟海域及公海作業之安全，維護爭端水域之和平與穩定，有效遂行各項海域執法任務。