Meta宣布將投資超過100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩打造資料中心園區，規模被視為Meta迄今最大的AI基建之一。Meta資料中心業務高層指出，該園區已於11日動工，基地面積約400萬平方英尺，規劃提供約1GW算力，預計在2027年底至2028年初投入營運，主要用來支援AI相關計畫，同時也服務Meta核心社群平台的運算需求。在Meta內部的資料中心版圖中，這座新園區被定位為旗艦等級，與公司在路易西安那州與俄亥俄州的其他大型資料中心計畫並列。市場同時關注，祖克柏已把AI列為最優先戰場，Meta先前也估計今年資本開支將上看1350億美元、刷新紀錄；在同一波趨勢下，Alphabet與亞馬遜等大廠的資本支出規模同樣維持高檔，顯示AI競賽已從模型與應用，延伸到資料中心與電力等基礎建設的正面對決。