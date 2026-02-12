「小龍女」李多慧來台2年半，十足親和力及接地氣的行徑，讓她被譽為最台的韓國啦啦隊女神。李多慧過去鮮少以性感形象示人，也不或過度裸露，近日她上傳一組穿泳衣的照片，大U剪裁放送豐滿美胸，讓粉絲大飽眼福，連女生看了都傾心，吸引逾20萬人按讚。
李多慧奉上泳衣福利 放送螞蟻腰、傲人上圍
李多慧9日在IG分享泳裝圖輯，地點在新加坡濱海灣金沙酒店，只見她一頭長髮微濕，穿一件天空藍泳裝，不僅側腰到背部全挖空，秀出20吋螞蟻纖腰，傲人上圍也呼之欲出，加上一雙蜜大腿，相當惹火，福利給好給滿。
貼文發布後，大批粉絲湧入留言區，「要瘋了！超美」、「太犯規了～太辣了啦」、「過年前，福利大放送」、「太誇張了！多慧妳是有什麼魔力，女生看了也超愛」、「這讓人眼睛離不開妳的視線了」、「怎麼有這麼美的人？」
李多慧領銜小龍女 親自操刀表演、新制服
味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」（小龍女）日前公布2026年度全新陣容，最受矚目的韓籍「三本柱」李多慧、金娜妍、全喜原確定全數續留隊中。李多慧去年12月中旬受訪時，向記者透露將於今年2月正式對外說明去留，同時也語氣堅定地表示：「我會繼續留在台灣！」
在新球季中，李多慧將持續以Captain身分領銜小龍女，負責塑造團隊形象，包含親自操刀表演與新制服設計等，續任隊長小映則作為小龍女對外代表與發言角色；而副隊長由林襄接任，協助團隊各項大小事務的推進，團隊舞蹈總監也由小蛙繼續擔起重任。
球團預告，今年球季，小龍女將於主場賽事安排不同風格的開場、中場與特殊表演，期望為比賽增添更多色彩，豐富球迷的觀賽與應援體驗。
이다혜 IG
