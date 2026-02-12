我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年12月發生震驚全台的新北國三生割頸命案，今天高院宣判，改判郭姓乾哥12年，林姓乾妹11年，雖然各加重刑期3年，經台灣高等檢察署認為，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴後，最高法院今天駁回上訴，維持原判，全案定讞。楊父對此沉痛表示：「12年後可以把犯罪率高降到0嗎？」楊父還驚恐說道，「郭姓少年關4年出來還可以繼續殺人，他可能是第1個被殺」。案情回溯至事發當日，林女前往隔壁班找熟識同學聊天時，遭楊姓學生質疑身分並要求離開。林女離去後心生不滿，轉而請郭姓少年替她出氣。郭隨即持預先藏放的彈簧刀，朝楊生頸部與胸口猛刺多下，導致對方大量失血、當場失去生命徵象，雖經葉克膜搶救仍回天乏術。兩人案後均被裁定收容。最高法院指出，檢方當初僅就量刑部分提起二審上訴，至第三審卻改指控二審未釐清犯意，並非合法上訴事由；另考量量刑並無違誤，裁定駁回上訴，確定維持乾哥判12年、乾妹11年定讞。去年12月二審宣判時，死者父母在新北市議員石一佑陪同下出庭旁聽，離開法庭時情緒失控痛哭。楊父悲憤表示，判決結果讓他認為「司法已死」，《少年事件處理法》使他無力反擊，原本期待至少30年以上重刑，如今卻僅得12年與11年，直言如同遭重擊卻被迫沉默。楊父對於最高法院判決行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑表示，他會公布一、二審的判決書，「他們怎麼壓我的，還有他們怎麼欺世盜名，高等法院自己都在說謊，我只能說當初講修復式司法的時候，高等法院後來就都沒有提嗎？那不好意思，謝靜慧法官審判長宣判的那一庭，還在跟我講修復式司法，要不然把整個法庭的錄音通通調出來，我講的我來負責。」楊爸痛斥，「你們要用少事法來壓我沒關係，我有講任何謊話的話隨便你們，你們法官完全站在加害人的立場，更何況我覺得判決很好笑，說他們兩個再犯率高，結果判決是這樣，表示12年後可以把犯罪率高降到0，這是對的嗎？」