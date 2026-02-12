我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老虎城GOLD CLASS頂級影廳，軟硬體全面升級，其中，頭等艙級的Ferco座椅，可以調整出最舒適角度，讓看電影成為頂級享受。（圖／業者提供）

看好大台中地區消費者對高端觀影體驗需求升溫，去年完成整體改裝的MUVIE CINEMAS台中老虎城，耗資數千萬打造2座GOLD CLASS頂級影廳，擁有業界頂規 Harkness Hall 銀幕、QSC 四迴路頂級音響系統，以及頭等艙級的Ferco座椅等，軟硬體裝備全方位升級，是全台最奢華的VIP級影廳，搶在年前開幕，搶攻春節檔期觀影商機。威秀影城目前在全台共設有22家影城，231座影廳，市占率達53%，穩居影院市場領頭羊地位。尤其在全球電影院市場普遍受到上串流平台衝擊，營運承壓之際，威秀影城2025年還能交出年增率逾20%的亮眼城績，逆勢成長，營運規模已回到疫前水準。威秀影城總經理林敬修表示，疫後觀眾進戲院的消費習慣出現結構性轉變，不再單純看電影，而是想在影廳獲得更多樣、且有差異性的服務體驗。為滿足消費者需求，威秀必須持續透過品牌升級、軟硬體設備汰換更新，以及推動各種行銷活動與服務，回應市場對高品質觀影的期待。有鑑於此，台中TIGER CITY威秀影城已於2025年全面改裝，以旗下豪奢品牌MUVIE CINEMAS規格，強化影廳軟硬體設備，營運一年來獲得台中消費族群高度評價。今年初，更將消費力最鼎盛的GOLD CLASS頂級影廳，也升級至MUVIE CINEMAS規格，從售票區到影廳空間皆展現非凡尊榮質感。MUVIE CINEMAS主打全影城採取THX認識系統。THX為「星際大戰」系列導演喬治盧卡斯於1980年代創立，從音場、投影效果到觀影角度都必須符合規範，力求還原導演創作時的標準。林敬修指出，MUVIE CINEMAS台中老虎城，預計今年第一季後，將陸續完成十座影廳─包括2座GOLD CLASS頂級影廳在內的THX認證。屆時，台中老虎城威秀將繼台北松仁威秀之後，成為全台第二座通過THX認證的電影院。今(13)日開幕的全新GOLD CLASS影廳，空間設計以「流金歲月」與「深邃午夜」為靈感，重新定位電影院待客之道。大廳以水波律動的銀色接待櫃台，與幾何燈飾交相輝映，吧台區採用黑色大理石、溫潤木質格柵及琥珀色燈光，營造低調奢華氛圍。觀眾可以倚靠在柔軟天鵝絨L型沙發或獨立軟凳，盡情享用精選美饌，展開一場結合視覺、聽覺與味覺的華麗感官之旅。歡慶GOLD CLASS頂級影廳重新開幕，即日起至2月22日春節期間，觀影點購「金馬迎春套餐」即可抽「開運紅包」，有機會獲得驚喜豐富好禮！MUVIE CINEMAS 台中老虎城 GOLD CLASS位於台中老虎城7樓。服務專線：(04) 3606-5566