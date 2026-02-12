我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體人周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中，再度對民進黨立委王世堅火力全開，不僅痛罵王世堅「醜又髒」，更直指他「這隻蟑螂」，批評王世堅的行為不要臉且叛黨叛台。周玉蔻向民進黨秘書長徐國勇放話，若敢提名王世堅參選台北市長，她將不惜到辦公室扔100顆雞蛋以示抗議。周玉蔻在節目中忿忿不平回憶往事，說王世堅過去與她同台時，曾極盡諂媚之能事，天天黏在她身後稱讚她是「台灣的偉大英雄女神」，如今卻轉頭攻擊她的年齡與外貌，強調自己已將柯文哲趕出政壇，下一個目標就是要把王世堅也趕走。事實上，王世堅跟周玉蔻兩人已多次在媒體上隔空互槓。周玉蔻曾多次批評王世堅「人老愛作怪」，甚至以「堅個屁」、「醜又髒」等形容對方的政治誠信。面對周玉蔻的砲火，王世堅也沒在怕多次反擊，笑稱周玉蔻年紀比自己還大，「不小心講出了她的秘密」，並以「沒格調的老太太」稱呼對方，周玉蔻頻頻質疑王世堅對黨的忠誠度，指責他與柯文哲勾結或對黨內放冷箭。