▲《暗戀桃花源》40週年，導演賴聲川（左5）和眾演員，今（12）日舉辦新卡司記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

50歲的女星張本渝今（12）日出席表演工作坊舞台劇《暗戀桃花源》記者會，戲裡她飾演性格風趣的春花，戲外的她，感情事也已定下來。她表示，和與小她8歲的台美混血男友交往4年半，雙方竟然只見過一次面，平常都是靠視訊維持感情。她表示，去年已答應男友求婚，等第二次見面就是結婚。原本男友早已買好機票要飛來台灣，沒想到人到了西雅圖機場，竟在出境前一刻被攔下，通知必須留下來出庭當證人。讓原本要見面的兩人，哭笑不得。張本渝表示，兩人是在疫情前透過朋友介紹認識，確立關係後就分隔台、美兩地，交往4年半以來，幸好科技協助，全靠視訊維繫感情。原本早就計畫好要在第二次見面後完成終身大事，男友都已經飛抵西雅圖機場準備轉機來台，卻在最後關頭被海關告知涉及案件需留下來當證人，無法出境，讓兩人的見面不得不延後。雖然分隔兩地，但張本渝漢男友每晚7點準時約好視訊空中傳情。張本渝表示，男友是天蠍座，佔有慾強，如果因為工作晚接電話或遲到，古怪脾氣就會出現，身為水瓶座的她對此相當淡定，已經很習慣。張本渝表示，現在已過戀愛腦年紀，不會為了愛飄洋過海移居美國，堅持要對方飛來台灣，把自己的生活過好才是重點，這種獨特的戀愛模式對她來說反而相當有意思。但只見過一次面，會不會是遇到詐騙？張本渝表示，已經確認過了，而且她在經濟上完全沒有損失，不信的話可以問她的經紀人。