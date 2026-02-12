我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市華江里長洪佳君12日在臉書發文，公開自己曾遭地方資深人士性騷擾的經歷。她直言，在密閉空間中感到極度恐懼與無力，「像被當成獵物」，選擇說出來，是希望社會正視權勢性騷擾問題。洪佳君表示，2月10日下午，她前往一名地方知名、長期從事公共事務的前輩服務處，討論里內建設與活動。雙方過去互動頻繁，她也一直以尊敬長輩態度往來。談話途中，她借用辦公室內的洗手間，該處需再推開一道小門進入，屬半封閉空間。上完廁所準備離開時，對方竟站在門口阻擋，突然要求「可不可以抱一下」，隨即伸手靠近，甚至從背後環抱她頸部，靠向肩頸說「抱三秒也好」，當下她口頭拒絕並掙脫，回到外面座位後，對方又提出替她按摩，手放上肩膀一路按壓，直到對方的手移至肩頰骨位置，她才鼓起勇氣表示不想被按摩。洪佳君指出，當時辦公室門已關上，空間只剩兩人，她形容那是一種壓迫感極重的處境，她也自知「外界或許會問為何不當場翻臉」，坦言對方人脈深厚、背景複雜，在對方地盤裡，她腦中只剩下一個念頭「怎麼安全離開。」直到手機響起，她刻意拉長通話，讓現場多出第三個聲音，隨後以要回家準備晚餐為由離開，對方仍再次要求擁抱，甚至在走出辦公室途中，將手搭在她腰上，這也已經是第三次的不當接觸。洪佳君表示，離開那一刻才真正鬆一口氣。當晚幾乎無法入睡，也不敢向任何人透露，擔心遭報復，甚至一度想辭去里長職務。隔天她鼓起勇氣聯繫議員鍾沛君，說出遭遇後情緒潰堤，才感到真正安全。她認為，對方之所以敢如此，是因為相信受害者會顧忌形象與地方關係而選擇沉默。強調性騷不只發生在弱勢女性身上，即使是民選公職也可能成為目標，選擇站出來是為了自己，也為了不讓更多人沉默。她期盼社會在面對受害者時，給予的不是質疑，而是理解與支持，她願意站在風裡抬頭挺胸。