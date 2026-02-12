過年不只搭計程車、洗頭會漲價！現在連手搖飲料也調漲價格，可不可熟成紅茶今（12）日，剛剛在FB臉書粉絲團發出公告，表示：「2月16日至2月21日春節期間，因應人力與備料成本提升，常態飲品將進行價格調整」，相當於除夕起漲價6天，《NOWNEWS今日新聞》記者比對菜單，發現幾乎全品項「變貴5元」，中南部最貴大杯「墨玉鴛鴦歐蕾」要價95元。本文整理可不可熟成紅茶春節漲價菜單價格一次掌握。
可不可熟成紅茶「過年漲價6天」！除夕起變貴5元
根據行政院主計總處統計，農曆春節期間，年節應景商品、美髮、計程車等服務類項目價格多會調漲；過年期間，服務類價格上揚通常推升當月消費者物價指數（CPI）年增率增加0.6至0.7個百分點。
沒想到現在過年不只搭計程車、洗頭會變貴，連手搖飲料也調漲價格！可不可熟成紅茶今（12）日，首次在在FB臉書粉絲團發出公告，表示：「2月16日至2月21日春節期間，因應人力與備料成本提升，常態飲品將進行價格調整；2月22日起即恢復原價」。直言為了為守住熟悉的茶韻，價格小調整。
《NOWNEWS今日新聞》記者今比對菜單，發現幾乎全品項「變貴5元」。
台北熟成紅茶變45元！白玉歐蕾漲75元 中南部最貴95元是這杯
記者比對可不可熟成紅茶「2/16～2/21期間限定價格」菜單，以北北基菜單大杯為例：
◾️熟成紅茶40元→45元
◾️胭脂紅茶50元→55元
◾️春梅冰茶60元→65元
◾️白玉歐蕾70元→75元
◾️墨玉鴛鴦歐蕾80元→85元
不過記者同時發現，全台還有部分門市列出限店菜單，包括一中太平店、新烏日台鐵店，「高雄新濱町店、高雄巨蛋店、台南新光三越西門店」3間門市則有共同價格，赫然發現全台最貴飲料在中南部，一杯「墨玉鴛鴦歐蕾」要價95元。打破以往認知，北部飲料售價較貴的常態。
◾️熟成紅茶最貴55元
◾️胭脂紅茶最貴65元
◾️春梅冰茶最貴75元
◾️白玉歐蕾最貴85元
◾️墨玉鴛鴦歐蕾最貴95元
可不可：過年漲價菜單一覽！春節調漲6天 2/22恢復原價
可不可熟成紅茶「2026過年版菜單」請點此
可不可熟成紅茶「年假期間營業門市」請點此
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證業者，至目前截稿為止，尚未取得官方回應。
資料來源：可不可熟成紅茶
