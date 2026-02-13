威力彩第115000013期昨（11）日13.5億元頭獎開出2注，每注各得6.77億元，獎落板橋區「福泰彩券行」以及新竹市「金元寶彩券行」。過去台彩開獎公正性多次引發討論，台彩開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源曾在Threads親自表示，台彩開獎現場設有監視系統24小時監控，且開放公民親自到場見證，沒有作弊可能，若仍心存質疑，可直接向三立iNews報名擔任開獎來賓，親眼目睹開獎過程。而台彩也在官網上公開設備來源，指出設備採用國際認證機種，號碼球無法磁控，且設備均經過相關單位認證，不存在人為操控空間，若民眾親自報名到現場見證，還會提供車馬費及晚餐便當，歡迎大家來登記名額。
台彩可報名見證開獎！主持人親曝內幕：沒有作弊可能
夏浩源曾親上Threads說明，台彩使用的開獎球組與開獎機均有嚴格管理，現場設有監視系統24小時不間斷錄影，整個過程可受公評。此外，開獎現場也開放公民親自到場見證，他建議民眾可自行上網查詢報名方式參與錄影，「我期待能在開獎節目現場見到您！」
針對外界關心是否存在作弊嫌疑，夏浩源直言，「很多人問這題，我的回答一定是沒有，不過信者恆信不信者恆不信，最好的方式是報名來現場看開獎，應該可以解答很多疑惑。」與其揣測，不如親眼見證整個流程。
那麼為何過去幾乎沒有頭獎得主公開現身，夏浩也坦言：「如果是我中大概也不會講吧。」因為獎金勢必讓生活品質大幅提升，但面對別人詢問，往往難以說明真正原因，「社群媒體上炫富的人不少，但很少會看他們公布收入來源」。他也補充，其實有不少中獎者選擇低調行善、捐款回饋社會，只是未公開姓名，「應該能算一種實例吧」。
台彩開獎為何沒全程轉播？官方全說了：不存在人為操控空間
根據台彩官網QA說明，針對「開獎過程並未全程轉播，如何確保開獎的公正性？」的疑問，台彩解釋，多數國家並未全程直播開獎，而是購買約3至5分鐘電視時段，僅播出混球到獎號開出的畫面。台灣彩券參考各國做法，並考量本地觀眾收視習慣後，選擇與新聞專業平台合作。
台彩表示，三立iNews屬專業新聞平台，而新聞媒體被視為監督政府運作的第四權，在社會大眾心中具有一定公信力，因此成為合作開獎的主要考量。雖然轉播採重點式呈現，但現場所有開獎流程與以往一致，並未改變，且由獨立公正人士及多名參觀民眾全程見證，代表社會大眾監督整體作業，符合公平、公正、公開原則。
至於為何要封牌半小時才開獎？台彩指出，投注截止後，需預留30分鐘給主電腦中心進行當期銷售統計，待統計完成後，有正確的銷售統計資訊公布給消費大眾，才能進行開獎程序。
針對網路流傳「開獎機與號碼球可人為操控」的說法，台彩也鄭重澄清，公益彩券所使用的人工開獎設備採購自美國Smartplay Inc.，該公司自1993年成立以來專門製造開獎設備，為WLA（世界彩券協會）認可廠商，產品已被全球超過70個國家、185個彩券發行機構採用，開出號碼完全隨機。
至於謠傳可透過磁力控制號碼球，台彩說明，開獎所使用的號碼球及壓克力透明罩皆為塑膠材質，無法磁化產生磁力，且所有設備均經德國萊因技術監護顧問股份有限公司（TÜV Rheinland）認證，不存在人為操控空間。
台彩強調，網路上關於公益彩券開獎可被操控的說法完全不符事實，屬於惡意詆毀的不實言論，提醒民眾若轉貼或分享相關內容恐涉誹謗罪，切勿以訛傳訛。
怎麼報名台彩開獎來賓？現場見證開獎：還附車馬費、便當
至於如何報名擔任開獎來賓？台彩說明，現場參觀採預先報名制，每天開放5個名額供一般民眾申請；每週一、三、五另增加2個名額提供公益彩券經銷商從業人員報名。每月20日開放一般民眾登記次月錄影場次。
開獎時間為每週一至週六晚間8時30分至9時，地點在三立新聞台5號攝影棚（台北市114內湖區舊宗路一段159號B1）。開獎實況同步於三立iNews搭配新聞節目播出，有意參觀者可直接向三立iNews報名，現場並提供車馬費及晚餐便當。
📌台彩開獎來賓報名電話：(02)8792-7343
📌台彩開獎來賓報名網址：三立iNews《全民i彩券》節目官網https://acts.setn.com/event/ilottery
資料來源：台彩官網、夏浩源Threads
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
