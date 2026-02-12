我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議員應曉薇之女應佳妤，日前準備接棒投入選戰，年節前夕率領團隊前往台北市中正、萬華多處派出所，慰問民防與義警人員，並致贈泡麵表達感謝。不過，畫面曝光後遭部分網友質疑「作秀」。應佳妤臉書發文表示，近日走訪中正區各地，向堅守第一線的民防、義警夥伴致意，並感性寫道：「當多數人回到家休息時，你們仍輪班守護市民安全。」從照片中可見，她身穿服務背心、手捧泡麵箱，與列隊接待的義警合影互動，氣氛熱絡。不過，有網友發現，每箱泡麵外貼有印著應佳妤與應曉薇母女照片，還標註兩人姓名，加上派出所人員列隊迎接的畫面，讓不少網友質疑是否過度包裝形象，有人酸「一箱泡麵24入，站了三、四十人要怎麼分？」，還有人詢問「我送泡麵也能和基層列隊拍照嗎」。應佳妤第一時間留言解釋，慰勤主要是向第一線同仁表達感謝與支持，若有合照通常也會尊重意願，應曉薇第一時間也在留言區回應，邀請網友一起到場慰勤，「台獨也能慰勤，不分黨派，請給我電話」應曉薇隨後又在自己的版面發文，表示因爲自己摔傷，才由女兒接棒慰問44個民防、義警單位。對於外界批評，她則直言「不要跟網軍計較，要同情他們，也要賺錢啦。」