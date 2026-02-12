我是廣告 請繼續往下閱讀

路透引述多名知情人士報導，在美中兩國元首預計4月會晤前夕，川普政府傳出暫時按下對北京多項科技與國安限制措施的暫停鍵，從電信、網通設備到商用車領域都被點名，市場解讀為華府先行收斂動作、避免在敏感時間點升高對立。消息人士透露，這波暫緩範圍不只限於單一案子，包含原本被討論的對中國電信在美業務限制，以及涉及中國製設備銷往美國資料中心的相關管制。另有多項仍在推進中的禁令草案也被先放一邊，例如針對TP-Link路由器的處置方向，以及中國聯通與中國移動在美國網路事業的限制規劃；甚至連禁止中國電動卡車與巴士在美銷售的措施也被點名暫停。知情人士說，相關決定先前未對外曝光，且與去年10月美中達成貿易休戰後，華府一段時間以來降低刺激北京政策的脈絡相呼應。外界也關注，這是否代表政策方向鬆動，或僅是談判窗口期的戰術調整。對此，美國商務部回應表示，仍會運用職權因應外國技術帶來的國安風險，後續也會持續採取行動。中國駐美大使館則表示，北京反對將貿易與科技議題政治化，並歡迎合作，希望2026年成為兩國走向相互尊重、和平共處與雙贏合作的一年。被點名的TP-Link也透過聲明強調，公司是獨立的美國企業，軟體由美國團隊管理、資料採美國託管並符合美國產業安全標準，否認任何「受外國控制」或構成國安風險的說法；白宮以及中國電信、中國移動、中國聯通則未回應路透置評。