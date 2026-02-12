我是廣告 請繼續往下閱讀

中國上海一條在建的地鐵站施工區，今（12）日發生塌陷事故，整塊地面塌陷，現場人員四散奔逃，場面怵目驚心。綜合中媒報導，上海申通地鐵集團11日晚間通報，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間右線接收端施工時，發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置。12日上午，七莘路站地鐵站施工現場就發生地面塌陷事故，地面裂出天坑，導致活動版房、塑膠桶掉落洞中，整個塌陷過程持續約50至60秒。閔行區應急管理局工作人員證實，上午發生塌陷事故，搶險人員展開搶險工作，暫未發現對周邊建物安全的影響。從現場事發影片可以看到，在道路圍擋的路段，一處路面有明顯凹陷，周圍圍著不少工作人員，周圍堆放著一些施工設施，隨即道路就迅速崩塌，路面沉入地下，旁邊的簡易工程房也掉入天坑中，塌陷持續擴大，周圍工作人員迅速散開。待煙塵散去後，可以看到坑洞中地下管道疑似受損，不斷噴水。當地交管大隊表示，當局已封鎖該區域，部分路段禁止所有車輛通行。所幸並未傳出人員傷亡。