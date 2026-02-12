我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委林國成去年在公開場合辱罵總統賴清德，遭台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文，直指林國成「罵完人就跑」，批評部分政治人物為搏聲量走向「館長化」，失去應有的政治底線。林國成去年7月在民眾黨於民進黨中央黨部前舉辦的反罷免造勢場合中，在台上連續以三字經辱罵賴清德，相關畫面全程直播。檢方依法提起公訴，林國成發聲明致歉，表示自己的發言為社會帶來不良示範，並稱事發當下已自認言詞不妥，不過張育萌質疑，類似情況並非首次發生。列舉林國成過去就曾在為民眾黨造勢時，批評議員苗博雅外表與穿著，引發性別與人身攻擊爭議；事後僅以「用詞不精準」回應。張育萌提及，林國成過去在立法院審議NCC人事制度修法議題時，曾在非質詢時間的情況下情緒性發言，對官員爆粗口；質詢「美濃大峽谷」案時，因名稱爭議與官員爭辯。張育萌認為，政治人物在監督過程中更應謹慎發言，不宜以聳動字眼製造話題。若政黨內部缺乏節制與自律，只追求聲量與鎂光燈效果，恐使民代逐漸走向「館長化」，以誇張言行博取關注，卻忽略理性問政與公共責任。他還點名民眾黨主席黃國昌，認為政治可以強力批評，但不應失去基本分寸與底線。