我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕回應汪潔民、周玉蔻對她的批判。（圖／翻攝自Threads）

▲周玉蔻（左圖）、汪潔民先後重話抨擊賈永婕。（圖／NOWNEWS資料照、汪潔民臉書）

台北101董事長賈永婕近日發表多篇文談論林宅血案，不僅呼籲當權者讓全台民眾離真相越來越近，還親自走訪命案發生地義光教會，感嘆自己一直活在另一個平行時空，不過此舉遭名嘴汪潔民痛批「正事不幹」、「跑去教會作秀」、「一直洗流量」，對此，一併回擊先前罵她「不僅無腦，還很壞」的媒體人周玉蔻。汪潔民日前發文暗批賈永婕，一名網友在Threads發文，指出媒體人陳信聰專訪監委田秋堇回憶林宅血案的影片，陳信聰的臉書分享次數是440則，而賈永婕轉發田秋堇專訪影片的分享次數為3131則，反問批評賈永婕的汪潔民和周玉蔻，「賈永婕用行動力影響力讓更多人知道這些歷史有何不好？」沒想到，其他網友紛紛力挺，「賈董格局跟101一樣高，讚啦」、「支持賈董」、「我記得你們夫婦倆在新冠肺炎時對台灣人的付出，我衷心的感謝您，辛苦您了」、「真是霸氣，好喜歡」、「賈董的魄力和眼界真的超越一般人！」昨日，賈永婕獨自來到林宅血案的舊址義光教會，事後發文表示事發地1樓和地下室很平靜，難以想像曾經發生如此殘酷、無情的事件，「老實說，其實有好幾次我都聽聞過林宅血案，但我總是刻意讓這件事情從眼前飄過，也許在潛意識裡，我不想去面對自己從小到大根深蒂固的認知，不想認知崩壞。」賈永婕表示自己很慚愧，因為不只不清楚林宅血案發生的年代、細節，連發生地都以為在很偏遠的地方，「沒想到，原來近在咫尺」，透露離小時候住的民生社區僅3公里，結婚後離住的大安區更近，「20多年，一天到晚來來回回在大安森林公園跑步，卻完全不知道，原來我一直活在另一個平行時空。」「現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修」，賈永婕文末寫道：「站在這裡，看著十字架，我突然明白，愛不是否認傷痛，而是記得、承接，然後繼續往前。」